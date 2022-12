Ewakuacja centrum handlowego w Dreźnie. Podejrzenie wzięcia zakładników

Policja ewakuowała w sobotę centrum handlowe Altmarkt-galerie i jego okolice w Dreźnie, we wschodnich Niemczech, w związku z podejrzeniem wzięcia zakładników przez napastnika– brzmi policyjne oświadczenie. Funkcjonariusze zamknęli teren pobliskiego jarmarku bożonarodzeniowego Striezelmarkt.

Niemiecki dziennik Bild poinformował, że uzbrojony mężczyzna zabił kobietę, a następnie wtargnął do lokalnej stacji radiowej i oddał strzały, po czym uciekł do centrum handlowego, gdzie wziął kilku zakładników. Radio Dresden poinformowało wcześniej na swojej stronie internetowej, że napastnik z bronią wtargnął do biurowca Ammonhof, w którym znajduje się stacja radiowa, około godziny 8:30 czasu lokalnego. Radio podało, że padły strzały, ale policja nie potwierdziła informacji podanych przez Radio Dresden i Bild.

Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców o unikanie centrum miasta.

Radio Dresden: Napastnikiem może być syn ofiary

Po południu lokalna rozgłośnia poinformowała, że bezpośredni związek z akcją policji ma śmierć 62-letniej kobiety w dzielnicy Prohlis. Podejrzanym jest 40-letni syn kobiety.



Wkrótce więcej informacji