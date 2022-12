Strzelanina w barze w Rzymie. Napastnik krzyczał: „Zabiję was wszystkich”

Jak donosi agencja Reutera, do tragedii doszło w niedzielę, 11 grudnia, ok. godz. 10, przy Via Monte Giberto w dzielnicy Fidene w północnej części Rzymu.

W barze obradowali członkowie wspólnoty mieszkaniowej

W barze „Il posto posto” odbywało się spotkanie jednej z okolicznych wspólnot mieszkaniowych. W pewnym momencie, do lokalu wkroczył uzbrojony w broń palną mężczyzna.

Świadkowie relacjonują, że napastnik zamknął za sobą drzwi, wykrzyknął „Zabiję was wszystkich!”, po czym otworzył ogień w kierunku obradujących.

Trzy kobiety zginęły, cztery osoby zostały ranne

Strzelanina zakończyła się masakrą. Na miejscu śmierć poniosły trzy kobiety, a cztery osoby zostały ranne. Stan co najmniej z nich został określony przez lekarzy jako poważny.

– Nie słyszałam strzałów, słyszałam [z zewnątrz – red.] zamieszanie i krzyki. Kiedy wyjrzałam, byłam świadkiem nieopisanych scen. Czułam się jak w filmie – wspomina barmanka z restauracji, położonej naprzeciwko feralnego lokalu.

Sprawca został zatrzymany

Sprawcą okazał się 57-letni Claudio Campiti, który także zamieszkiwał w okolicy miejsca zdarzenia. Został już zatrzymany przez organy ścigania i przewieziony do aresztu.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że do ataku doszło na tle osobistym. Napastnik miał uwikłać się w „szereg sporów” z uczestnikami spotkania.

twitterCzytaj też:

Zamieszki w Paryżu po wygranej na mundialu Maroka i Francji. Kibice starli się z policjąCzytaj też:

Potężny wybuch na wyspie Jersey. Na nagraniu widać moment eksplozji