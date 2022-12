Zakonnica na liście najbardziej wpływowych kobiet świata. Jest ważnym doradcą papieża Franciszka

Już po raz dziesiąty, brytyjska telewizja BBC opublikowała coroczny ranking najbardziej inspirujących i wpływowych kobiet na całym świecie.

W alfabetycznie ułożonym zestawieniu znalazły się m.in. Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska, „caryca rosyjskiego popu” Ałła Pugaczowa – która wyjechała z Rosji do Izraela tuż po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę – wspinaczka sportowa z Iranu Elnaz Rekabi czy amerykańska piosenkarka Billie Eilish.

Jedne z głównych doradców papieża Franciszka

Niemałym zaskoczeniem okazał się fakt, że na liście znalazła się również zakonnica. Chodzi o 53-letnią siostrę Nathalie Becquart, która pochodzi z Francji i należy do zgromadzenia sióstr ksawerianek (MCJ). To pierwsza kobieta w historii, która objęła funkcję podsekretarza Synodu Biskupów. Została mianowana na to stanowisko przez papieża Franciszka w lutym 2021 r.

Telewizja BBC podkreśla, że s. Becquart jest jednym z głównych doradców Ojca Świętego, a przy tym jedyną kobietą mogącą brać udział w głosowaniach na Synodzie.

Synod Biskupów to instytucja, która została powołana w 1965 r. przez papieża Pawła VI. Jak sama nazwa wskazuje, że stanowi ona zebranie zwierzchników episkopatów z całego świata, którzy pod przewodnictwem papieża omawiają najważniejsze kwestie związane z działalnością Kościoła. Oprócz doradzania papieżowi, zebrania mają służyć także wzmocnieniu łączności pomiędzy nim a biskupami.

Gruntowne wykształcenie s. Becquart

S. Becquart urodziła się w 1969 r. w miejscowości Fontainebleau nieopodal Paryża. W 1992 r. ukończyła studia na HEC w Paryżu, jednej z najlepszych uczelni biznesowych w Europie. Po odebraniu dyplomu na rok wyjechała do Libanu, gdzie służyła jako wolontariuszka. W 1995 r. wstąpiła do zgromadzenia zgromadzenia sióstr ksawerianek.

W 2006 r. uzyskała licencjat z teologii i filozofii w seminarium jezuitów w Paryżu. W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe z teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Instytucie Katolickim w Paryżu. Wreszcie w 2020 r ukończyła kolejne studia podyplomowe, tym razem z eklezjologii w Boston College – School of Theology and Ministry w Stanach Zjednoczonych.

W 2016 r. w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie prowadziła dla młodych namiot powołaniowy. Zanim s. Becquart objęła funkcję sekretarza synodu Biskupów, była dyrektorem Krajowej Służby Ewangelizacji Młodzieży i Powołań we Francji.

