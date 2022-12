Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Ukraina ma coraz mniej czasu. Ta euforia jest szkodliwa

Rosjanie, po wstrząsie jakiego doznali w konfrontacji z Ukraińcami, podnoszą się z kolan i odtwarzają swoją armię. I jaka by ona nie była, to nadal będzie walczyła z Ukrainą i będzie zadawała temu państwu cierpienia.

Szkodliwa euforia

Euforia mediów i ekspertów, że Ukraina uderza na cele w głębi Rosji jest nieuzasadniona. Nie mają one charakteru masowego, co by poważnie zmogło rosyjską logistykę. Incydentalne uderzenia mają znikome efekty militarne, a głównie służą zwycięskiej narracji w mediach. To o wiele za mało, by Ukraina wojnę wygrała.