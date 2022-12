26-latek na celowniku rosyjskiego sądu. Wszystko przez… sen z Zełenskim

Sąd w rosyjskim mieście Czyta na podstawie artykułu o „dyskredytowaniu” rosyjskiej armii ukarał 26-letniego Iwana, właściciela sauny, grzywną w wysokości 30 tys. rubli – poinformowała „Ukraińska Prawda”. Jak przekazali dziennikarze, mężczyzna po ogłoszeniu przez Władimira Putina częściowej mobilizacji, zrelacjonował swoim obserwatorom na Instagramie, co mu się przyśniło. Nie miał wówczas świadomości, że jego aktywność w mediach społecznościowych jest pod ścisłą obserwacją, a jeden wpis pociągnie za sobą konkretne konsekwencje.

Zrelacjonował sen z Zełenskim w sieci, czeka go kara. „Chwała bohaterom”

„Dzisiaj śniło mi się, że zostałem zmobilizowany, przewieziony do jakiegoś obozu szkoleniowego i wpadły tam siły zbrojne Zełenskiego” – napisał Iwan. Na dalszym etapie snu prezydent Ukrainy miał bezpośrednio zwrócić się do 26-letniego mężczyzny: „Chwała Ukrainie”, a ten odpowiedział „Chwała bohaterom”. „Zełenski radośnie poklepał mnie po ramieniu” – relacjonował dalej mężczyzna. „Staliśmy sobie, patrząc na to wszystko i powiedziałem wtedy do niego: »Czy mogę zrobić sobie z tobą selfie na Instagram?«. Zełenski odpowiedział: »To jest możliwe«” – opisywał Iwan.

Mężczyzna, który został skazany przez rosyjski sąd, w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że śledzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na Instagramie i każdego dnia w godzinach wieczornych ogląda jego przemówienia do Ukraińców i społeczności międzynarodowej. – Dzięki niemu zacząłem nawet dobrze rozumieć język ukraiński – powiedział Iwan.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Zełenski gościem talk-show Netfliksa. Jest zwiastun podziemnego odcinkaCzytaj też:

Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Kto pomaga Rosji? Możliwe rozpoczęcie nowego etapu wojny