Harry i Meghan wytaczają ciężkie działa. „Chętnie kłamali, by chronić mojego brata”

„Harry i Meghan” to długo wyczekiwana seria dokumentalna o młodszym synu króla Karola III i jego żonie, która ma rzucić nowe światło nie tylko na kulisy ich historii miłosnej, ale także okoliczności podjęcia decyzji o rezygnacji z pełnienia obowiązków należących do członków rodziny królewskiej. Pierwsza część pojawiła się na Netfliksie w ubiegłym tygodniu, a druga zadebiutuje na platformie już w najbliższy czwartek 15 grudnia.

Książę Harry: Chętnie kłamali, by chronić mojego brata

W sieci pojawił się kolejny zwiastun produkcji. – Ciekawe, co by z nami było, gdybyśmy wtedy nie wyjechali – powiedział na wstępie książę Harry. – Wycofano ochronę. Każdy wiedział, gdzie jesteśmy – dodała Meghan Markle. – Uznałem, że już czas – stwierdził książę. W dalszej części nagrania pokazano lecący samolot. – Lecimy ku wolności – powiedział Harry.

– Nie rzucono mnie wilkom, ale wręcz karmiono je mną – oceniła Meghan Markle, a następnie w zwiastunie pojawiło się kilka nagłówków, które dotyczyły pary i ukazały się w różnych przekazach medialnych, w tym: „Królowa zarządziła twardy Megxit”. – Chętnie kłamali, by chronić mojego brata. Nie podawali prawdy chroniącej nas – oznajmił książę Harry. – By przejść do następnego rozdziału, trzeba skończyć pierwszy – dodał. W tym momencie w trwającym ponad minutę nagraniu pokazane zostały prywatne nagrania księcia Harry’ego i jego żony. – Mogliśmy stworzyć dom, o którym zawsze marzyliśmy – zadeklarowała Meghan Markle. – Zawsze uważałem, że warto o to walczyć – podkreślił książę Harry.

