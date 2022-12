27 ciał odnaleziono na poboczu drogi. Makabryczne odkrycie w Zambii

CNN podaje, że 28 ofiar odnaleziono na poboczu drogi niedaleko Lusaki, stolicy Zambii. Zmarli mężczyźni to najprawdopodobniej obywatele Etiopii, którzy próbowali nielegalnie dostać się do RPA. Rzecznik zambijskiej policji Danny Mwale potwierdził, że ciała leżały porzucone w rejonie Ngwerere na obrzeżach Lusaki. Mężczyźni byli w wieku od 20 do 38 lat. Jeden z nich przeżył. Ciała pozostałych 27 mężczyzn zostały przewiezione do kostnicy, gdzie przeprowadzona będzie sekcja zwłok i identyfikacja.

„Etiopczycy coraz częściej podejmują desperackie kroki, aby uciec z drugiego najludniejszego kraju Afryki, który od dwóch lat pogrąża się w wojnie domowej. Według urzędników imigracyjnych cytowanych przez Lusaka Times, niektórzy obywatele Etiopii są kuszeni obietnicami pracy w RPA, ale ostatecznie przetrzymywani są w strasznych warunkach” – opisuje CNN.

Mężczyźni mogli udusić się podczas transportu

Część światowych mediów twierdzi, że mężczyźni zmarli z głodu i wyczerpania. Jak jednak podaje BBC, prawdopodobnie mogli udusić się podczas transportu, a obecnie zambijska policja szuka sprawców, którzy porzucili ciała.

CNN z kolei przypomina, że niecałe dwa miesiące wcześniej policja w sąsiednim kraju, Malawi, odnalazła masowy grób ze szczątkami 25 Etiopczyków. Dzień później w pobliżu masowego grobu odnaleziono cztery kolejne ciała obywateli Etiopii. Stacja opisuje, że Malawi i Zambia to najczęściej kraj tranzytowy dla Etiopczyków, którzy próbują nielegalnie przedostać się do Republiki Południowej Afryki.

