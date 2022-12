Biały Dom w kolorach tęczy. Biden podpisał ustawę o małżeństwach tej samej płci

We wtorek wiceprezydent Kamala Harris, demokratyczni i republikańscy prawodawcy oraz ponad 5000 gości uczciło podpisanie ustawy kodyfikującej małżeństwa osób tej samej płci podczas mroźnego popołudnia przed Białym Domem. Z tej okazji amerykańska piosenkarka Cyndi Lauper wykonała swój utwór „True Colours”, a brytyjski piosenkarz Sam Smith (identyfikujący się jako osoba niebinarna – red.) „Stay with me”. Podpisanie ustawy nastąpiło dziesięć lat po tym, jak Biden, jeszcze jako wiceprezydent, postawił byłego prezydenta Baracka Obamę w niezręcznej sytuacji, popierając małżeństwa osób tej samej płci w programie „Meet the Press” NBC.

– Dzisiaj podpisuję ustawę o szacunku dla małżeństwa – powiedział we wtorek prezydent USA. – Decyzja o tym, czy wyjść za mąż, kogo poślubić, jest jedną z najistotniejszych decyzji, jakie człowiek może podjąć. I jak już powiedziałem, a niektórzy z was mogą pamiętać, w pewnym programie telewizyjnym 10 lat temu wpadłem w tarapaty. Małżeństwo, mówię to z całego serca, małżeństwo to prosta propozycja: kogo kochasz i czy będziesz lojalny wobec tej osoby, którą kochasz? Nie ma w tym nic ponadto – powiedział.

Respect for Marriage act. Co zmienia ustawa?

Ustawa o szacunku dla małżeństwa uchyla tę o obronie małżeństwa z 1996 r. Zabraniała ona rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych uznawania małżeństw innych niż zawartych przez mężczyznę i kobietę. Wymaga również od stanów USA uznania każdego ważnego małżeństwa zawartego w innych stanach, niezależnie od płci.

W Stanach Zjednoczonych małżeństwa osób tej samej płci są legalne w całym kraju od czasu decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Obergefell przeciwko Hodges w 2015 r. Po tym, jak zeszłego lata sąd uchylił wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade w sprawie aborcji, krytycy ostrzegli, że prawo do małżeństw osób tej samej płci i małżeństw międzyrasowych może być zagrożone. Dało to impuls Demokratom, by przeforsować prawo chroniące związki osób tej samej płci.

