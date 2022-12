Putin znów nadaje z bunkra. Mówi o „znacznej odpowiedzialności rosyjskich obywateli”

Putin otworzył wyremontowane odcinek drogi, nadając z bunkra. Tymczasem urzędnicy podziękowali mu stojąc na mrozie – pisze agencja NEXTA. Mowa o wtorkowym wystąpieniu online, w którym prezydent Rosji informował, że "w kraju pojawiło się więcej wysokiej jakości, nowoczesnych tras, wzrosła prędkość, komfort i bezpieczeństwo ruchu drogowego".

Putin zamknięty w bunkrze?

– Istotny jest również dalszy rozwój obiecujących międzynarodowych korytarzy transportowych. Potrzebujemy ich do tworzenia dogodnych szlaków komunikacyjnych, sprawnej logistyki i uwolnienia potencjału sąsiednich terytoriów. A dzisiaj robimy kolejny krok w kierunku rozwiązania tego problemu na dużą skalę – wymieniał.

Chwilę później pojawiło się kolejne nagranie, wykonane w tym samym pomieszczeniu. Tym razem rosyjski przywódca zwrócił się do ludzi nauki. Złożył gratulacje z okazji 75-lecia Towarzystwa "Wiedzy". – Powołana w 1947 roku, w trudnym okresie powojennym, organizacja naukowo-oświatowa skupiała wybitnych naukowców, pedagogów i działaczy kultury. Ich talent, doświadczenie, potężna siła twórcza miały na celu rozwiązanie zakrojonych na szeroką skalę problemów odbudowy kraju, zapewnienie szerokiej, masowej edukacji, opanowanie wiedzy naukowej jako podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego – mówił Putin.

Putin do ludzi nauki: ponosicie znaczną odpowiedzialność

– Po Zwycięstwie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej nasi naukowcy i cały nasz naród osiągnęli dzięki swojej pracy i intelektowi niepodważalne, przełomowe osiągnięcia w wielu dziedzinach. Musimy o tym pamiętać i mieć pełne prawo być z tego dumni, musimy iść naprzód. W związku z tym wy, społeczeństwo rosyjskie, ponosicie znaczną odpowiedzialność. W ciągu ostatniego półtora roku jej działania zmieniły się już jakościowo, osiągając zasadniczo inny, wyższy poziom. Wprowadzane są rozwiązania cyfrowe i nowoczesne podejście do pracy z młodzieżą, rośnie zapotrzebowanie na transmisje online, barwnie prezentowane materiały wideo, wykłady o różnorodnej tematyce. Ich wydawanie pod auspicjami Towarzystwa Wiedzy stało się już swoistym znakiem jakości – podkreślił.

To kolejny dowód na to, że rosyjski przywódca unika publicznych wystąpień. W poniedziałek potwierdziła się informacja, że w tym roku nie odbędzie doroczna, wielka konferencja Władimira Putina. – Jeśli chodzi o dużą konferencję prasową, tak, nie będzie jej aż do nowego roku – potwierdził w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

Putin unika wystąpień. Odwołał ważną konferencję

Współpracownik prezydenta Rosji nie podał powodu zerwania z wieloletnią tradycją, ale dodał, że być może Władimir Putin „znajdzie jeszcze okazję do rozmów z dziennikarzami”. – Robi to regularnie, także podczas wyjazdów zagranicznych – dodał Pieskow. Z kolei brytyjski wywiad przewiduje, że powodem odwołania imprezy jest obawa przed sprzeciwem społecznym i krytyką wywołaną porażkami Rosjan na wojennym froncie.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Ostrzeżenie dla krajów NATO. „Putin działa wbrew logice”Czytaj też:

W Rosji zaostrzają się represje wewnętrzne. Kreml znalazł pretekst