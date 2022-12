10-latek zginął, próbując ratować troje dzieci. Wielka Brytania opłakuje bohaterski czyn chłopca

Do tragicznych wydarzeń doszło w niedzielę po południu na zamarzniętym jeziorze w Solihull na przedmieściach Birmingham. Bawiło się tam troje rodzeństwa w wieku 6, 8 i 11 lat, kiedy nagle lód się załamał, a chłopcy wpadli do jeziora. Całą sytuację widział 10-letni Jack Johnson, który bez chwili zawahania rzucił się na pomoc – relacjonuje The Telegraph.

Policja podkreśliła, że chłopców udało się wyciągnąć z wody i przewieziono ich do szpitala, ale trzech z nich nie udało się uratować. 6-latek pozostaje w stanie krytycznym po tym, jak doszło u niego do zatrzymania akcji serca. W akcję ratowania dzieci zaangażowani byli również dziadek 10-latka oraz policjant, który doznał objawów lekkiej hipotermii. Policja początkowo obawiała się, że ofiar mogło być więcej, ale uznano, że zaginięcie dwóch kolejnych dzieci jest „mało prawdopodobne”.

Wielka Brytania. Tragedia na przedmieściach Birmingham

Głos po śmierci 10-latka zabrała jego ciotka. Podkreśliła, że „cała rodzina jest załamana”. Charlotte McIlmurray zaznaczyła jednocześnie, że Jack był niesamowity, bo ruszył na pomoc chłopcom, których nawet nie znał. Ciotka 10-latka dodała również, że tragedia była „koszmarem, który dotknął nie tylko jej rodzinę”. McIlmurray kontynuowała, że „ból jest niewyobrażalny”.

Sprawą poruszeni są m.in. sąsiedzi rodziny 10-latka i członkowie lokalnej społeczności. Hołd ofiarom tragedii złożyło dziesiątki mieszkańców, burmistrz regionu West Midlans Andy Street, czy trener lokalnej klubu piłkarskiego Birmingham City FC John Eustace. Kondolencje rodzinie i bliskim zmarłym złożył również w imieniu brytyjskiego premiera rzecznik Rishiego Sunaka. Informację o śmierci chłopca z trudem przekazała na antenie dziennikarka BBC, która starała się powstrzymać łzy.

