Zadziwiająca interpretacja ws. Władimira Putina. Drugi taki przypadek w ciągu 28 lat?

Zgodnie z rosyjską konstytucją prezydent zwraca się do Zgromadzenia Federalnego, czyli dwóch izb parlamentu z corocznym orędziem o sytuacji w kraju oraz o głównych kierunkach polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. W takich wystąpieniach głowa państwa zwykle wygłasza swoją ocenę sytuacji w kraju oraz nakreśla cele na przyszłość.

Do tej pory Władimir Putin nie wygłosił jeszcze orędzia. Do końca roku zostały mu nieco ponad dwa tygodnie. Rosyjska agencja RIA Novosti jeszcze we wtorek 13 grudnia informowała, że wystąpienie prezydenta Rosji do Zgromadzenia Federalnego może mieć miejsce 27 grudnia. W środę inna rosyjska agencja TASS podała z kolei, powołując się na swoje źródło w parlamencie, że Putin swoje orędzie przełoży.

Rosja. Przełożono orędzie Władimira Putina do Zgromadzenia Narodowego

Źródło podkreśliło, że „trzeba poważnie przygotować się do wystąpienia, a do końca roku zostało zbyt mało czasu”. Zaskakujące jest również wyjaśnianie, dlaczego orędzie głowy państwa zostanie przełożone na 2023 rok. Źródło TASS wyjaśniło, że odliczanie zaczyna się od momentu wygłoszenia poprzedniego orędzia. W 2021 r. miało ono miejsce w kwietniu, stąd aby orędzie było „coroczne”, musi ono zostać wygłoszone do 20 kwietnia, bo dopiero dzień później miną dwa lata.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o sprawę tłumaczy, że termin nowego wystąpienia nie został jeszcze ogłoszony, bo jest dostosowany do „bardzo dynamicznego” harmonogramu Putina, a „sytuacja jest dynamiczna”. W listopadzie 2022 r. mówił, że prace nad tekstem trwały od jakiegoś czasu. Pierwsze orędzie o stanie państwa w Rosji wygłosił w 1994 r. Borys Jelcyn. Od tego czasu wystąpienie prezydenta przełożono tylko raz. Przemówienie na 2017 r. Putin wygłosił 1 marca 2018 r.

