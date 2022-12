„Zwrot w stosunkach Rosji z Chinami”. Inwazja na Ukrainę to nie przeszkoda dla Pekinu

Pekin może zacieśnić stosunki handlowe z Moskwą. Te z kolei są kołem ratunkowym w obliczu nałożonych przez Zachód na Rosję sankcji, stanowiąc jeden z czynników umożliwiających dalsze prowadzenie wojny. Pogłębia to również globalny podział, zniechęcając wiele krajów rozwijających się, których handel jest zależny od Chin, do opowiadania się po jednej ze stron konfliktu.

Relacje Rosja-Chiny. „WSJ”: zacieśnienie współpracy gospodarczej

Plan, który opisuje „The Wall Street Journal” obejmuje zwiększenie chińskiego importu rosyjskiej ropy, gazu i produktów rolnych, więcej wspólnych partnerstw energetycznych w Arktyce oraz zwiększenie chińskich inwestycji w rosyjską infrastrukturę, taką jak koleje i porty.

Dziennik zwraca uwagę, że Rosja i Chiny przeprowadzają również więcej transakcji finansowych w rublach i juanach niż w euro czy dolarach, co pomaga zabezpieczyć obie strony przed przyszłymi sankcjami i wprowadzić chińską walutę do szerszego obiegu.

„Zacieśnianie więzi to zwrot w stosunkach dwustronnych, który nasilił się tuż przed rosyjską inwazją, kiedy we wspólnej deklaracji stwierdzono, że partnerstwo nie ma granic” – pisze „The Wall Street Journal”. „Po tym, jak wydawało się, że mają wątpliwości co do tak bliskiego sojuszu z Moskwą, Chiny postanowiły scementować swoją współpracę” – wskazano.

Zacieśnienie relacji Chin z Rosją. „Niezależnie od wojny”

– Xi Jinping wzmacnia stosunki Chin z Rosją, w dużej mierze niezależne od rosyjskiej inwazji – powiedział Yun Sun, dyrektor programu chińskiego w Stimson Center, waszyngtońskim think tanku. W pisemnym oświadczeniu chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że „Chiny i Rosja są wszechstronnymi partnerami strategicznymi współpracującymi ze sobą”.

Dziennik przypomina, że Rosja i Chiny od dawna starają się stłumić wpływy USA na świecie. To wspólny cel, który w ostatnich latach zyskał na znaczeniu, gdy oba narody nabrały pewności, że mogą zmienić międzynarodowy porządek. Podziw Xi dla Rosji i Putina wzmocnił jego dążenie do zacieśnienia więzi z północnym sąsiadem.

Oczekuje się, że 69-letni przywódca Chin odwiedzi Moskwę w przyszłym roku, prawdopodobnie po marcowych sesjach legislacyjnych w Chinach. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Pekin i Moskwa „będą nadal prowadzić wymianę na wszystkich poziomach”.

