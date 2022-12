Zełenski wskazuje, co może zakończyć wojnę. „Trzeba spojrzeć na rzeczywisty obraz”

„Ukraińska Prawda” cytuje fragmenty wywiadu Wołodymyra Zełenskiego dla brytyjskiego tygodnika „The Economist”, w których prezydent Ukrainy mówił o Władimirze Putinie. I o tym, kiedy Ukraina mogłaby zacząć negocjacje z Rosją. Zełenski stwierdził, że im szybciej „Rosja przyzna, że rozpoczęcie wojny było tragicznym błędem”, tym dłużej będzie żył Putin i jego bliscy.

Jak mówił Zełenski, już teraz wiadomo, że „Putin przegra”, a Ukraina musi wrócić do swoich granic ustalonych w 1991 roku. Tłumaczył, że jeśli tak się nie stanie, agresor powróci. – Trzeba spojrzeć na rzeczywisty obraz, kiedy cały świat przede wszystkim nie tylko okazuje wsparcie, ale dyplomatycznie, gospodarczo, sankcjami i izolacją pokazuje, że za agresję trzeba zapłacić – zauważał.

Zełenski dodał, że tylko Putin może przenieść wojnę z drogi wojskowej na dyplomatyczną. - Jeśli teraz wycofa się do granic z 1991 roku, rozpocznie się ewentualna ścieżka dyplomacji. Tylko on może przenieść wojnę z drogi wojskowej na dyplomatyczną. Tylko on może to zrobić – podkreślał. I dodał, że Putin boi się śmierci, więc raczej nie użyje broni nuklearnej. Stwierdził też, że wojna w Ukrainie z pewnością skończy się wraz ze śmiercią Putina.

Zełenski apeluje do Rosjan

Wcześniej Zełenski wezwał Rosjan, aby w Boże Narodzenie zaczęli wycofywać się z okupowanych ukraińskich terytoriów. – Nadszedł czas, aby normalni ludzie pomyśleli o pokoju, a nie agresji – mówił. – Proponuję Rosji przynajmniej spróbować udowodnić, że jest w stanie odstąpić od agresji. Słuszne byłoby rozpoczęcie wycofywania wojsk rosyjskich z uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy w te święta Bożego Narodzenia – powiedział Zełenski.

Jak dodał, taka decyzja „zapewni trwałe zaprzestanie działań wojennych”. Zauważał też, że „odpowiedź Moskwy pokaże, czego tak naprawdę chcą Rosjanie: pokoju czy wojny”. – Okupant musi odejść. To z pewnością nastąpi. Nie widzę powodu, dla którego Rosja nie miałaby tego zrobić teraz – stwierdził.

