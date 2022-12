Skandal w Nowej Zelandii. Premier nazwała lidera opozycyjnej partii „aroganckim k*****m”

Mikrofony w nowozelandzkiej Izbie Reprezentantów uchwyciły nie tylko to, co premier Jacinda Ardern mówiła podczas swojego przemówienia. Słychać było również to, co powiedziała siadając w ławach, gdy lidera opozycyjnej partii nazwała „aroganckim k*****m”. Jak informuje BBC, Ardern już przeprosiła Davida Seymoura.

Lider opozycyjnej nowozelandzkiej partii ACT Davida Seymoura podczas burzliwej dyskusji w parlamencie poprosił premier Jacindę Ardern, aby podała przykład, w którym jej rząd „popełnił błąd, odpowiednio przeprosił i go naprawił”. Ardern odparła, że było wiele sytuacji, w których jej administracja przyznała, że nie było „doskonałych odpowiedzi”. Jak stwierdziła, zarządzanie pandemią, izolacją i kwarantanną było „czymś bardzo trudnym”. – Byli ludzie, których to dotknęło – zauważała premier. Ardern przyznała, że gdyby jej rząd zmagał się ponownie z podobnym problemem, byłby rzeczy, które „zrobiłaby inaczej”. – Zawsze podejmowaliśmy decyzje, które naszym zdaniem leżały w najlepszym interesie Nowej Zelandii w danym momencie – podkreślała. Burzę wywołało jednak to, co słychać było na sali, gdy premier usiadła już w ławach. Mikrofony zarejestrowały, że Ardern po cichu powiedziała o liderze opozycynej partii: „co za arogancki k***s”. Jak informuje BBC, rzecznik kancelarii premiera przekazał, że Ardner przeprosiła już Seymoura. „Ardern znajduje się pod rosnącą presją polityczną” BBC zauważa również, że Jacinda Ardner zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki swojej stanowczej reakcji na pandemię koronawirusa. Urząd premiera sprawuje od 2017 roku i przez niemal cały okres rządów miała wysokie notowania. To jednak zmieniło się w ostatnim czasie. Wybory w Nowej Zelandii odbędą się pod koniec 2023 roku, a Partia Pracy, z której wywodzi się Ardner, ma już tyko pięć punktów procentowych przewagi nad opozycyjną Nowozelandzką Partią Narodową. „Ardern znajduje się pod rosnącą presją polityczną” – zauważa BBC. Czytaj też:

