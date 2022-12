Putin wybierze się z wizytą na Białoruś. „Planowane są negocjacje z Łukaszenką”

O wizycie Władimira Putina u Aleksandra Łukaszenki poinformowała na Twitterze niezależna, białoruska dziennikarka Hanna Liubakowa.

„Putin miał odwiedzić Białoruś w czerwcu”

Szczegóły wizyty nie są na razie znane. Dziennikarka poinformowała jedynie, że dyktatorzy będą prowadzić „negocjacje”.

„Putin odwiedzi Białoruś po raz pierwszy od trzech i pół roku. Oficjalnie potwierdzono, że 19 grudnia poleci do Mińska. Planowane są negocjacje z Łukaszenką. Putin miał odwiedzić Białoruś w czerwcu, ale wizyta została wówczas odwołana” – czytamy we wpisie Liubakowej.

Putin będzie naciskać ws. przystąpienia Białorusi do wojny?

Wizyta Putina na Białorusi wywołuje obawy, czy jej głównym celem nie będzie przekonanie Łukaszenki, aby bezpośrednio zaangażował się w napaść na Ukrainę. Przypomnijmy, że Białoruś i Rosję łączy silny sojusz.

W grudniu 1999 r. powołano do życia Związek Białorusi i Rosji. Jak sama nazwa wskazuje, to organizacja która ma doprowadzić do zintegrowania wspomnianych krajów, przede wszystkim na polu gospodarczym – m.in. wspólne systemy podatkowe, walutowe czy celne – ale również militarnym.

Alarmujący komentarz szefa ukraińskiej armii

Co więcej, w ubiegły czwartek, 15 grudnia, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny zaalarmował, że w lutym przyszłego roku Rosja może rozpocząć kolejną ofensywę.

Niestety, gen. Załużny nie wyklucza, że jej celem ponownie może stać się stolica Ukrainy. Najkrótsza droga w tym kierunku prowadziłaby właśnie z terytorium Białorusi.

– Rosjanie nie mogą iść od strony Donbasu, ale mogą w kierunku Kijowa od strony Białorusi. Nie wykluczam też kierunku południowego (...) Obecnie ważne jest, aby Ukraina skupiła się na gromadzeniu środków na dłuższe i trudniejsze bitwy, które mogą rozpocząć się w przyszłym roku – skwitował wojskowy.

twitterCzytaj też:

Kuriozalne przemówienie Łukaszenki. „Jako były piłkarz, który dużo grał...”Czytaj też:

Macron będzie dzwonił do Putina. Zdradził, o czym chce rozmawiać