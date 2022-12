Biuro prezydenta Ukrainy jest zaskoczone brakiem zgody na orędzie Zełenskiego – podaje CNN. „Myśleliśmy, że FIFA chce wykorzystać swoją platformę dla większego dobra” – przekazało źródło, na które powołuje się stacja. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej nie odpowiedziała na komentarz w tej sprawie.

CNN informuje, że rozmowy między Ukrainą a organizacją wciąż trwają. Prośba, choć niekonwencjonalna, nie jest zaskakująca. Kijów wielokrotnie próbował przy okazji ważnych wydarzeń skupić uwagę opinii publicznej na wojnie w Ukrainie.

Zełenski nie przemówi na mundialu? Nieoficjalnie: to decyzja FIFA

Choć nie jest jasne, czy w przypadku finału mistrzostw świata Zełenski miał pojawić się w nagraniu na żywo, czy w przygotowanym wcześniej materiale, to przemawiał już za pomocą łącza internetowego, m.in. na szycie G20. Apelował wówczas do przywódców światowych mocarstw. Wskazał drogę do zakończenia wojny w Ukrainie i zaznaczył, że musi się to odbyć w „ukraiński sposób”.

Owacjami nagrodzono majowe wystąpienie Zełenskiego w Cannes. – Każdemu, kto mnie słyszy, mówię — nie rozpaczaj, nienawiść zniknie, a dyktatorzy umrą. Musimy odnieść to zwycięstwo i potrzebujemy kina, które będzie zawsze po stronie wolności – powiedział ukraiński prezydent podczas ceremonii otwarcia festiwalu.

FIFA odmawia Zełenskiemu. „Myśleliśmy, że wykorzystają swoją platformę”

CNN zwraca, że Zełenski wykorzystuje swoje zdolności sprzed prezydentury, kiedy był aktorem, z kolei FIFA dokładała wszelkich starań, aby przekazy polityczne nie pojawiały się podczas turnieju w Katarze.

Czytaj też:

Miedwiediew stawia „zasadnicze pytanie” w czasie wojny. Chwilę później sam sobie odpowiadaCzytaj też:

„Cały świat powinien to zobaczyć”. Ostrzał Ukrainy widziany z okna samolotu