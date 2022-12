Zamach na Rosjanina związanego z grupą Wagnera. Prigożyn oskarża Francję

Według założyciela grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna oraz rosyjskich urzędników obywatel Rosji, blisko związany z grupą Wagnera, został ranny w zamachu w Republice Środkowoafrykańskiej. Dmitrij Syty, który prowadzi „Rosyjski Dom” w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, Bangi, otrzymał paczkę, która eksplodowała w jego rękach. Poinformowało o tym biuro prasowe Concord, holdingu Prigożyna.

– Widziałem notatkę: „To dla was od wszystkich Francuzów, Rosjanie wyniosą się z Afryki” – miał powiedzieć Syty, przed utratą przytomności, zanim trafił do szpitala.

Grupa Wagnera w środkowej Afryce. Związek z handlem diamentami

Dziennikarze CNN rozmawiali z Sytym w 2019 roku. Był wówczas zaangażowany w mediację między rządem Republiki Środkowoafrykańskiej a grupami rebeliantów. Był także założycielem firmy diamentowej powiązanej z biznesowym imperium Prigożyna.

Śledztwa CNN powiązały Wagnera i powiązane z grupą podmioty z lukratywnym handlem diamentami w Afryce Środkowej, a także z licznymi naruszeniami praw człowieka w kraju, w którym armia walczy z szeregiem frakcji rebeliantów.

Jewgienij Prigożyn, „kucharz Putina”, oskarżył Francję o to, że stoi za atakiem na Sytego. Wcześniej relacjonował, że Syty dostawał pogróżki. „11 listopada Dmitrij Syty otrzymał z Togo paczkę ze zdjęciem jego syna mieszkającego we Francji. Dołączono do niej wiadomość, że następnym razem otrzyma głowę syna, jeśli „Rosjanie nie wydostaną się z kontynentu afrykańskiego” i „nie otworzą drzwi Francuzom”. CNN nie było w stanie zweryfikować jego doniesień.



Prigożyn podkreślił też, że „Rosyjski Dom” został otwarty 1 lutego 2022 roku w Republice Środkowoafrykańskiej, „przez setki lat uciskanej przez Francuzów, którzy wyniszczali ludność i rabowali jej bogactwa”.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że „zdecydowanie potępia ten zbrodniczy czyn, który w wyraźny sposób ma na celu utrudnienie działalności Rosyjskiego Domu w Bangi, a szerzej, zaszkodzenie pomyślnemu rozwojowi przyjaznych stosunków między dwoma krajami”.

