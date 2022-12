Polityczne trzęsienie ziemi w Peru. Zmiany na szczytach władzy, 20 protestujących nie żyje

Konflikt polityczny w Peru eskalował na początku grudnia, gdy ówczesny prezydent Pedro Castillo próbował rozwiązać Kongres. Został jednak jednogłośnie usunięty z urzędu w procesie impeachmentu. 7 grudnia urząd prezydenta objęła Dina Boularte, a w całym kraju wybuchły protesty zwolenników Castillo, którzy domagają się rozwiązania Kongresu, rezygnacji nowej prezydent oraz rozpisania nowych wyborów. Demonstracje nasiliły się w czwartek, gdy sąd w Limie nałożył na byłego prezydenta areszt domowy. Władze poinformowały, że Castillo został oskarżony o zbrodnie „buntu” i „spisku” w celu złamania porządku konstytucyjnego

Jak donosi Reuters, po ledwie tygodniu ze swojej funkcji zrezygnował premier Pedro Angulo. Z rządu odeszła też dwójka ministrów – szefowa resortu edukacji Patricia Correa i minister kultury Jair Perez – którzy zrezygnowali po doniesieniach o ofiarach śmiertelnych protestów. Correa napisała na Twitterze, że „nie ma usprawiedliwienia dla śmierci współobywateli”. Reuters zaznacza, że w protestach zginęło jak dotąd 20 osób, a kolejne sześć zmarło „w wyniku incydentów związanych z blokadami dróg”.

Na szczytach władzy w Peru dojdzie wkrótce do kolejnych przetasowań. Premiera ma zastąpić obecna prezydent Dina Boluarte, która zmiany w rządzie zapowiedziała w niedzielę.

Chaos w Peru. Największe od lat protesty

„Protesty, najgorsze, jakie dotknęły ten kraj od lat, grożą zakłóceniem gospodarki i stabilności politycznej Peru oraz podważają zaufanie inwestorów do drugiego na świecie producenta miedzi” – zauważa Reuters. W sobotę Boluarte apelowała do demonstrantów o zakończenie protestów. Jak stwierdziła, „nie rozwiązują one problemu”. Przekazała też, że zwróciła się do Kongresu z wnioskiem o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Dzień wcześniej Kongres odrzucił proponowaną reformę konstytucji, która zakładała przesunięcie wyborów na grudzień 2023 roku.

Czytaj też:

„Operacja antyterrorystyczna” w Niemczech. Wśród zatrzymanych są książę, była posłanka i osoby związane z armiąCzytaj też:

Próba zamachu na rosyjskiego generała. „NYT”: USA chciały przeszkodzić Ukrainie