Przeszukania w domach Tatarów na okupowanym Krymie. Doszło do zatrzymań

W poniedziałek 19 grudnia rano Rosjanie przeszukali domy Tatarów krymskich w miejscowości Miedwiediwka, w rejonie dżankojskim, na okupowanym Krymie. Naloty przeprowadzono w trzech domach. Organizacja pozarządowa „Krymska Solidarność” poinformowała we wpisie na Facebooku, że chodzi o mieszkania braci Achajewów – Ernesta, Marlena i Ameta. Aktywiści przekazali, że dwaj pierwsi zostali zabrani w nieznanym kierunku, a w domu Ameta przeszukania trwały dłużej, ale ostatecznie się zakończyły i mężczyzna nie został zatrzymany.

Przeszukania w domach Tatarów krymskich

Rosjanie nie podali powodów przeprowadzenia rewizji, ani zatrzymania Ernesta i Malena. „Około siódmej przyszli, zapukali do drzwi, weszli do domu, powiedzieli nam, aby oddać telefony. Zabrali nasze telefony, pytali do kogo dzwoniliśmy, kto mieszka w naszym domu... Zabrali nam laptop, paszporty i telefon. Powiedzieli, że muszą wszystko sprawdzić. Nie powiedzieli nic więcej” – relacjonowała całą sytuację żona Ernesta Achajewa, Esma.

Z udostępnionej przez aktywistów relacji Ameta wynika, że Rosjanie przyszli do niego, bo szukali jego braci. Mężczyzna ocenił, że „poszukiwania były raczej powierzchowne i bardziej przypominały inspekcję”. Rosjanie zabrali jednak sprzęty i sporządzili opis nieruchomości.

Rosjanie niszczą kulturę Tatarów

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa poinformowała kilka dni temu, że Rosjanie nadal niszczą unikatową kulturę tatarską na Krymie. „Rosyjscy okupanci kontynuują niszczenie unikatowej perły kultury mojego narodu – Pałacu Chanów Krymskich w Bakczysaraju. Mamy informacje o zniszczeniu wspaniałego Złotego Gabinetu chana Kryma Gireja, w którym okupanci rozebrali sklepienie i zespół kolorowych witraży” – napisała na Twitterze.

Dżaparowa, będąca też przewodniczącą ukraińskiego komitetu UNESCO, wezwała organizację do podjęcia odpowiednich działań.

