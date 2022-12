Wybuch w Komendzie Głównej Policji. Ukraińcy wydali komunikat

„Wyłącznie z dobrych intencji i głębokiej wdzięczności Jarosław Szymczyk otrzymał symboliczny prezent związany z oporem narodu ukraińskiego wobec rosyjskiego agresora. Jesteśmy przekonani, że nie było i nie mogło być żadnego zamiaru skrzywdzenia Komendanta Głównego Polskiej Policji” – czytamy w komunikacie, który wydała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

„Bardzo doceniamy konsekwentne wsparcie i pomoc udzielaną przez polską policję Ukrainie i obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce czasowe schronienie przed rosyjskim agresorem. Pod umiejętnym dowództwem Komendanta Głównego Jarosława Szymczyka polska policja wykazuje się wysokim profesjonalizmem i człowieczeństwem” – podano.

W dalszej części komunikatu Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podkreśliła, że „po zbadaniu okoliczności i przyczyn tego wypadku zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski dotyczące bezpieczeństwa”. Przedstawiciele wspomnianej instytucji wyrazili także „szczery żal” w związku z zaistniałą sytuacją i życzyli gen. Jarosławowi Szymczykowi szybkiego powrotu do zdrowia.

W środę 14 grudnia w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem Komendanta Głównego Policji w Polsce doszło do eksplozji. „Eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11-12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej Policji i Służby ds. sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb” – podało polskiego MSWiA w oficjalnym komunikacie.

W wyniku zdarzenia komendant doznał lekkich obrażeń i trafił do szpitala. Jak podkreślono, strona polska zwróciła się do strony ukraińskiej o złożenie stosownych wyjaśnień. W poniedziałek 19 grudnia szef MSWiA przekazał, że „gotowość przyjazdu do Polski i spotkania” wyraził szef MSW Ukrainy D. Monastyrski. Do spotkania ma dojść niebawem. „Wykluczam dymisję Komendanta Głównego Policji” – podkreślił Mariusz Kamiński.

Więcej informacji wkrótce.