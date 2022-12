Ogromny pożar na Syberii. Doszło do uszkodzenia gazociągu

Do sieci trafiły filmy, na którym widać słup ognia w Republice Czuwaskiej w Rosji. Portal TSN.ua podał, że wyciek doprowadził do pożaru w dzielnicy Vurnary.

Rosyjska agencja TASS informowała, że regionalne służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze 20 grudnia o godzinie 13:44 czasu moskiewskiego (ok. 11:44 czasu polskiego). Według dyrekcji Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w akcji gaśniczej brało udział 37 osób i 13 pojazdów, w tym 17 ratowników i 7 pojazdów Ministerstwa.

„Przed wybuchem pożaru prowadzono tam prace. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane, wstępnie nie ma informacji o ofiarach. Szef Czuwaszji został o tym poinformowany i utrzymuje sytuację pod kontrolą” – poinformowały służby regionu portal rbc.ru. Później rosyjska agencja RIA Novosti poinformowała o śmierci trzech osób i jednej rannej.

Pożar gazociągu na Syberii. Stąd płynie gaz do Europy

Służby prasowe Regionalnej Dyrekcji ds. Sytuacji Nadzwyczajnych około 15:20 czasu moskiewskiego poinformowały, że pożar został ugaszony.

– Płomień gazowy w miejscu zdarzenia został opanowany. Ustalono, że pęknięcie nastąpiło podczas planowanych napraw podziemnej części rurociągu Urengoj-Pomary-Użhorod o średnicy 1420 mm– poinformował departament.

Gazociąg Urengoj-Pomary-Użhorod został zbudowany w latach 80. XX wieku i transportuje gaz m.in. do Europy Zachodniej. W 2014 roku doszło do eksplozji gazociągu w Ukrainie. Ówczesny minister spraw wewnętrznych Ukrainy oświadczył, że główną wersją w prowadzonym w tej sprawie śledztwie był atak terrorystyczny. Szef MSW dodał, że wybuch to próba podjęta przez Rosję, która ma zdyskredytować Ukrainę jako partnera w handlu gazem.

Gazociąg przecina granicę rosyjsko-ukraińską w obszarze miasta Sudża w obwodzie kurskim. Posiada również odgałęzienia do gazociągu Turecki Potok i Azji Środkowej.

