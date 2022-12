Władimir Putin dziwnie zachowywał się w Mińsku. Nagranie obiegło sieć

W poniedziałek Władimir Putin udał się w jedną z nielicznych po wybuchu wojny w Ukrainie podróży międzynarodowych. Prezydent Rosji zdecydował się porozmawiać osobiście z Aleksandrem Łukaszenką w Mińsku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że między przywódcami Rosji i Białorusi miało dojść do zgrzytu.

Władimir Putin jest chory? Nowe nagranie prezydenta Rosji

Nie mniej uwagi, co polityczne sygnały płynące z Mińska, przykuwał sam Władimir Putin. Jak przy każdym jego publicznym wystąpieniu, wszyscy uważnie śledzili zachowanie prezydenta Rosji. Od początku wojny w Ukrainie lawinowo wzrosła liczba plotek dotyczących złego stanu zdrowia kremlowskiego satrapy. Choć Putinowi przypisywano już tak ciężkie choroby jak nowotwór czy Alzheimer, próżno o potwierdzenie tych pogłosek.

W wielu przypadkach komentujący zwracali uwagę na problemy Putina z poruszaniem się. Także wizyta w Mińsku dała nowe paliwo do spekulacji. Władimir Putin początkowo zbiegał ze schodów prezydenckiego samolotu dziarskim krokiem. Pod koniec wykonał sporu skok, omijając jeden stopień. Po tym wszystkim zdawał się lekko utykać, idąc do kobiet witających go chlebem i kwiatami. Na płycie znajdował się także Aleksandr Łukaszenka, który osobiście powitał prezydenta Rosji.

Wojna w Ukrainie. Po co Putin poleciał do Mińska?

W mediach nie brakuje spekulacji, jaki był prawdziwy cel wizyty Władimira Putina w Mińsku. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przekazał, że w trakcie wizyty w Mińsku prezydent Rosji próbował nakłonić Aleksandra Łukaszenkę do wysłania wojsk na Ukrainę. „Samozwańczy przywódca Białorusi nie ma wielkiej ochoty na ten krok” – ocenił Ołeksij Daniłow dodając, że „jego kraj szykuje się na każdą ewentualność”.

W ocenie Instytutu Studiów nad Wojną podczas rozmów w Mińsku Aleksandr Łukaszenka prawdopodobnie obronił się przed próbami zmuszenia Białorusi do dalszych ustępstw w sprawie integracji Białorusi z Rosją. Zdaniem amerykańskiego think-tanku białoruski dyktator najprawdopodobniej odrzucił wysiłki Władimira Putina, który próbował wymusić udział białoruskich żołnierzy w wojnie.

