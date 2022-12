Rosjanin z frontu zadzwonił do matki. „Nie wolno uciekać, inaczej strzelają”

Ukraiński wywiad co pewien czas przechwytuje rozmowy telefoniczne rosyjskich żołnierzy, by następnie publikować co ciekawsze ich fragmenty. Tym razem nagrano połączenie wykonane przez frontowego wojaka, który rozmawiał ze swoją matką w ojczyźnie.

Podsłuchany Rosjanin stacjonował na froncie w pobliżu miasta Łymań na wschodzie Ukrainy, a jego rozmowę przechwycono 8 listopada o godzinie 15:10. Mężczyzna o imieniu Andrej zdecydował się zignorować rozkazy przełożonych i zadzwonił do swojej matki z nieautoryzowanego telefonu komórkowego. Kobieta usłyszała od niego wiele narzekań na armię i dowódców. Rosjanin do matki: Nikt nas tutaj nie karmi – Nikt nas tutaj niczym nie karmi mamo – żalił się Andrej. – Nasze zaopatrzenie jest gówniane, szczerze mówiąc. Czerpiemy wodę z kałuż i filtrujemy ją, by wypić – opowiadał. Rosyjskie siły w obwodzie donieckim są naciskane przez Ukraińców od tygodni. Sam Łymań, zdobyty przez Rosjan w maju, został wyzwolony w październiku. Dwa dni przed telefonem Andreja do domu, siły rosyjskie zaczęły ostrzeliwać pozycje ukraińskie bombami fosforowymi. Jak przekazał jednak żołnierz, obiecana amunicja, która miała zmienić losy bitwy, nigdy nie dotarła. – Gdzie są rakiety, którymi chwalił się Putin? Przed nami jest jeden wysoki budynek. Nasi żołnierze nie mogą go trafić. Potrzebujemy jednej rakiety Kalibr. I to tyle – mówił. Rosjanin zapewniał mamę, że modli się codziennie, więc „wszystko będzie okej”. Rosjanie strzelają do uciekających? W innej przejętej przez Ukraińców rozmowie słyszymy opis barbarzyńskich praktyk w rosyjskiej armii. Mężczyzna z 35. zmotoryzowanej brygady strzelców opisywał, jak wygląda dbałość o morale walczących. – Posiłki – brak. Komunikacja – brak. – Powiedzieli, że nie wolno nam się wycofać. Inaczej możemy zostać zastrzeleni – opowiadał.





Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

„Szczególna sytuacja”. Posłowie chcą poluzowania przepisów dotyczących służby Polaków w ukraińskiej armiiCzytaj też:

Rosyjska gwiazda odpowiada na żart Łukaszenki i Putina. „Wy skur******, wy szumowiny”