Szojgu reaguje na ruch NATO. „Konieczne podjęcie działań odwetowych”

– Biorąc pod uwagę dążenia NATO do zbudowania militarnego potencjału w pobliżu rosyjskich granic, w połączeniu z powiększeniem Sojuszu Północnoatlantyckiego o Finlandię i Szwecję, konieczne jest podjęcie symetrycznych działań, dla stworzenia odpowiedniego ugrupowania wojsk w północno-wschodniej Rosji – obwieścił w środę minister Siergiej Szojgu.

Wielka narada w rosyjskim ministerstwie obrony

Szef resortu obrony podczas spotkania kierownictwa swojego ministerstwa ogłosił też zamiar zorganizowania przez Rosję strategicznych ćwiczeń West-2023. Jak zapowiadał Szojgu, Rosja zamierza „w pełni zaimplementować zestaw operacyjnych i bojowych środków treningowych w naciskiem na zagrożenia związane z dalszą ekspansją NATO na wschód”.

Podczas narady na Kremlu Szojgu zapowiedział również, że rosyjska armia ma liczyć aż 1,5 mln żołnierzy, w tym 695 tys. żołnierzy kontraktowych. W powiększonym posiedzeniu Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej z udziałem Władimira Putina miało wziąć zdalny udział nawet 15 tys. uczestników. Prezydent Rosji polecił swoim ministrom, aby zwracali uwagę na krytykę i reagowali w odpowiednim czasie na docierające z różnych stron uwagi.

Putin docenił blogerów wojskowych

– Proszę resort obrony, aby z uwagą podchodził do wszelkich inicjatyw, w tym brało pod uwagę krytykę i właściwie na nią reagowało, w odpowiednim czasie. (...) Musimy słuchać tych, którzy nie uciszają istniejących problemów, ale starają się przyczynić do ich rozwiązania – oświadczył Putin, wykonując gest istotny dla licznych i wpływowych rosyjskich blogerów, zajmujących się na co dzień kwestiami militarnymi.







Raport Wojna na Ukrainie

