Zełenski przekazał prezent dla Bidena. „Nie wiem, czy na to zasługuję”

Jeszcze przed rozpoczęciem głównych rozmów, przywódcy USA i Ukrainy spotkali się w obecności kamer. Następnie – o 22:30 czasu polskiego (16:30 w Waszyngtonie) planowane jest wspólne wystąpienie prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Po kolejnych trzech godzinach Zełenski ma wystąpić na forum Kongresu. Oznacza to, że prezydent Ukrainy będzie przemawiał około godz. 1:30 czasu polskiego (20:30 w Waszyngtonie).

Spotkanie Biden-Zełenski w USA

– Byłem w Bachmucie, na wschodzie Ukrainy i rozmawiałem z wieloma ludźmi. Wiele osób przekazywało swoje wyrazy wdzięczności. Rozmawiałem z jednym kapitanem, który prosił, żeby przekazać jego słowa, że korzysta z wyrzutni HIMARS, dziękuje za to i przekazuje od niego Krzyż Zasługi. To odznaczenie, jego własne, które chciał przekazać. Przekazuję też list w języku ukraińskim z tłumaczeniem. Ten mężczyzna nazywa się Pavlo – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z amerykańskim przywódcą.

Joe Biden przyznał, że „nie wie, czy na to zasługuje”, ale dziękuje. – Mój syn walczył w Iraku i oni mieli takie specjalne monety. Mam nadzieję, ze uda mi się taką monetę przekazać w podziękowaniu – odparł prezydent USA.

Wcześniej amerykański prezydent potępił działania Rosji i chwalił ukraińskie społeczeństwo za odwagę i wytrwałość. – Trudno uwierzyć, że to trwa od 300 dni. Brutalna napaść na Ukrainę, ataki na społeczeństwo, eskalacja, która objawia się ostrzałem obiektów cywilnych i oczywiście zima, która będzie wykorzystana przez agresora jako rodzaj broni. Ukraińcy nie poddają się, co jest inspirujące. Odwaga, odporność, wiara w przyszłość. Społeczeństwo USA stoi z wami ramię w ramię. Dbamy na całym świecie, by udało się zorganizować wsparcie. Będziemy o tym rozmawiać, by wspierać, obronę przeciwlotniczą, przekazywać Patrioty, sprzęt wojskowy – wymieniał Biden.

Wołodymyr Zełenski przekazał prezent Joe Bidenowi

– Dziękuję, to dla mnie zaszczyt być tutaj. Dziękuję za zaproszenie. Chciałem tutaj przyjechać wcześniej, ale mi się to nie udało, bo sytuacja była trudna. Obecnie kontrolujemy sytuację, dzięki wsparciu USA. Zdaję sobie sprawę, że czeka nas sporo tematów do omówienia, takie wątki jak sytuacja na froncie, sektor energetyczny, ale chciałbym wyrazić z całej Ukrainy wyrazy wdzięczności. Jesteśmy silnym narodem, dziękujemy za wsparcie, przywództwo w organizowaniu pomocy dla Ukrainy. Wojna się jeszcze nie skończyła, ale to jakie pan prezydent wykazuje przywództwo zasługuje na wdzięczność. Dziękuję również zwykłym obywatelom. Doceniamy to, co dla nas robicie – powiedział Zełenski.

Wołodymyr Zełenski wylądował w USA. Biały Dom potwierdza