Skandalista książę Andrzej bez tytułów. Zyska na tym królowa małżonka Camilla

W ostatnich latach o księciu Andrzeju głośno było właściwie wyłącznie ze względu na seksskandale, w które był uwikłany. W 2015 r. wyszło na jaw, że 14 lat wcześniej miał się on dopuścić wykorzystywania seksualnego nastoletniej Virginii Roberts. Podczas składania zeznań kobieta wyznała, że syn królowej Elżbiety II zaatakował ją m.in. w Londynie oraz Nowym Jorku. W sprawę miał być także zamieszany Jeffrey Epstein, skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich kobiet. To właśnie on miał zaoferować Giuffre ponad 370 tys. funtów za wycofanie pozwu. Jeszcze w 2019 r. zarówno Pałac Buckingham, jak i sam zainteresowany zaprzeczali oskarżeniom i zapewniali, że jest to tylko wymysł mediów. Ostatecznie sprawa zakończyła się zawarciem pozasądowej ugody.

Camilla przejęła tytuł po księciu Andrzeju

W styczniu tego roku królowa odebrała jednak Andrzejowi patronaty królewskie oraz tytuły wojskowe. „Za zgodą królowej przynależność księcia Yorku do wojska i patronaty królewskie powróciły do królowej. Książę Yorku nadal nie będzie podejmował żadnych obowiązków publicznych i broni tej sprawy jako osoba prywatna” – napisała Elżbieta II w oświadczeniu.

Teraz, jak informują brytyjskie media, nowym pułkownikiem Gwardii Grenadierów zostanie królowa małżonka Camilla. To właśnie tego tytułu został pozbawiony książę Yorku. „Nominacja Camilli na to stanowisko była postrzegana jako niespodzianka, ale może być interpretowana jako mądre posunięcie króla” – komentuje „The Daily Mail”.

Nowe tytuły dla księżnej Kate i księcia Williama

To jednak nie koniec zmian w rodzinie królewskiej. Kolejny tytuł otrzyma także księżna Kate – zostanie pułkownikiem Gwardii Irlandzkiej. Z kolei jej mąż – książę William – otrzyma tytuł pułkownika Gwardii Walijskiej. „The Daily Mail” informuje, że tytuły mogą zostać oficjalnie nadane w przyszłym roku podczas uroczystości „Trooping the Colour” z okazji urodzin króla Karola III. Choć monarcha obchodzi urodziny w listopadzie, to wydarzenie zaplanowano na 17 czerwca.

