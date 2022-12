W drodze z USA Wołodymyr Zełenski spotkał się z Andrzejem Dudą

„Po drodze do domu spotkałem się z przyjacielem Ukrainy – prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Podsumowaliśmy rok, który przyniósł historyczne wyzwania z powodu pełnoskalowej wojny” – przekazał we wpisie na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Omówiliśmy strategiczne plany na przyszłość, stosunki dwustronne i współpracę na poziomie międzynarodowym w 2023 roku” – poinformował ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski w Rzeszowie

Zełenski podziękował też Andrzejowi Dudzie za „stałe i konsekwentne wsparcie”. Do wpisu dołączono nagranie z wizyty w Polsce. Widać na nim powitanie Zełenskiego na płycie lotniska przez wiceszefa MSZ Marcina Przydacza oraz szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakuba Kumocha, a następnie serdeczny uścisk Zełenskiego i Andrzeja Dudy, a także przebitki z rozmowy obu prezydentów.

facebook

Kancelaria Zełenskiego doprecyzowała w komunikacie, że prezydenci „poruszyli szeroki zakres tematów, z naciskiem na wzmocnienie zdolności obronnych państwa ukraińskiego oraz kwestie humanitarne, które są niezwykle ważne w szczególności dla ukraińskich migrantów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy, uciekając przed wojną”.

Dwugodzinne rozmowy

Z kolei Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy ujawniła na Twitterze, że „rozmowy w cztery oczy oraz spotkanie delegacji pod przewodnictwem prezydentów trwały dwie godziny”. „Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował prezydenta Andrzeja Dudę o szczegółach wizyty w USA. Przywódcy omówili też stan dwustronnych stosunków polsko-ukraińskich w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę” – przekazano.

twitter

Wołodymyr Zełenski udał się do Stanów Zjednoczonych w swoją pierwszą podróż zagraniczną od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego. Rzeszów był punktem przesiadkowym na trasie prezydenta Ukrainy – przesiadł się tam na samolot do USA i wylądował w drodze z Waszyngtonu.

Historyczna wizyta w USA

Wizyta ukraińskiego przywódcy w USA była przygotowywana w ścisłej tajemnicy. Agencja Associated Press ujawniła, że Zełenskiemu w podróży towarzyszyła ambasador USA w Ukrainie Bridget Brink. Jak opisują amerykańscy dziennikarze, Zełenski leciał samolotem Sił Powietrznych USA, który zwykle przewozi amerykańskich urzędników poniżej szczebla wiceprezydenta. Gdy prezydent Ukrainy wylądował na terytorium Stanów Zjednoczonych, do pracy przystąpili agenci Secret Service, którzy pracowali już tak, jak w przypadku wszystkich wizyt głów państw.

W Waszyngtonie Zełenski spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem i wygłosił historyczne przemówienie przed amerykańskim Kongresem. — Stojąc tu przed wami, wspominam słowa prezydenta Franklina Delano Roosevelta, które myślę, że pasują do tego momentu. "Amerykański naród w swojej sprawiedliwej potędze zwycięży, dochodząc do absolutnego zwycięstwa". Naród ukraiński również zwycięży absolutnie — mówił Zełenski, zwracając się do kongresmenów. — Wiem, że wiele zależy od ukraińskich sił zbrojnych. A jednak tak wiele zależy od świata. Tak wiele zależy od was — podkreślił.

Czytaj też:

Patrioty trafią do Ukrainy. Wszystko, co musisz wiedzieć o systemie rakietowym z USACzytaj też:

Osobiste wyznanie po spotkaniu Biden – Zełenski. „Gdyby nie USA, to moja rodzina by nie żyła”