Zamach na sołtysa-kolaboranta. Jego auto eksplodowało

Sołtys wsi Liubimowka, położonej na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, zginął w wyniku wybuchu samochodu – poinformowała rosyjska, państwowa agencja TASS, powołując się na służby ratownicze. Źródło przekazało, że „w samochodzie podłożono materiały wybuchowe”.

Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia i nagrania, na którym rzekomo widać płonący samochód, którym miał podróżować sołtys.

Sołtys-kolaborant siał terror

„Ukraińska Prawda” przypomina, że Andriej Szteba został mianowany przez Rosjan na sołtysa w połowie lipca. Mężczyzna urodził się w Rosji, ale od dawna mieszkał w Ukrainie. 15 lat życia spędził w Wasyliwce, gdzie pracował w miejscowym gospodarstwie komunalnym. Bez powodzenia ubiegał się o stanowisko sołtysa.

Serwis podkreśla, że jako przedstawiciel władz okupacyjnych Szteba wprowadził we wsi terror. „Miał konflikty z wieloma miejscowymi i pokazał okupantom, gdzie mieszkają. Powiedział, że zemści się na wszystkich” – zwraca uwagę „Ukraińska Prawda”.

Wojna w Ukrainie. 302 dni walk

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 302. dzień. Źródła ukraińskiego wywiadu wskazują, że Rosjanie wznowią zmasowany ostrzał rakietowy na terytorium Ukrainy, do którego włączą wszystkie dostępne nośniki rakiet manewrujących o zasięgu powyżej 500 km. W sumie planowane jest wypuszczenie co najmniej 67 pocisków manewrujących. Następnego dnia możliwe jest użycie dronów uderzeniowych. Według ukraińskiego wywiadu, Rosja przygotowuje się do użycia co najmniej czterech Iskanderów, od ośmiu do 14 samolotów Tu-95MS, około trzech wyrzutni rakiet Kalibr i do trzech samolotów Tu-22M3.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w czwartek, że rosyjskie straty podczas wojny z Ukrainą przekroczyły 100 tys. żołnierzy. Tylko w ciągu minionej doby zginęło około 660 członków rosyjskiej armii.

