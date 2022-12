Ujawniono plan obchodów urodzin Karola III. Kate i Camilla otrzymają nowe role

Ponad 260 lat liczy tradycja organizowania Trooping the Colour, czyli uroczystej parady wojskowej połączonej z urodzinami obecnie panującego monarchy. Tym samym zgodnie z brytyjskim zwyczajem, król lub królowa obchodzą swoje urodziny dwukrotnie.

Urodziny króla Karola III – plan obchodów

Z informacji przekazanych przez Pałac Buckingham wynika, że tradycyjna parada połączona z przeglądem wojsk odbędzie się 17 czerwca 2023 roku. Tradycyjnie wyruszy przed Pałacu Buckingham, by następnie przejść reprezentacyjną aleją The Mall na plac defilad Horse Guards Parade. Tego dnia na ulicach Londynu będzie można zobaczyć przemarsz ponad 1400 wojskowych i blisko 200 koni. Trooping the Colour uświetni swoją obecnością ponad 400 muzyków z 10 różnych orkiestr wojskowych.

Karol III oraz książę William mają przejechać część trasy parady konno. Królowa małżonka Camilla oraz księżna Kate będą się jej przyglądać ze specjalnych powozów. Na sam koniec wydarzenia zaplanowano przelot samolotów Royal Air Force, który członkowie rodziny królewskiej będą obserwować z balkonu Pałacu Buckingham.

Nowe tytuły dla Camilli i Kate

Przy okazji urodzin Karola III oraz Trooping the Colour przydzielone zostaną nowe tytuły w brytyjskiej armii. Camilla Parker-Bowles zostanie nowym pułkownikiem Gwardii Grenadierów. Jest to jedna z najstarszych jednostek brytyjskiej piechoty. Jej żołnierze walczyli m.in. w słynnej bitwie o Waterloo, a także stoczyli wiele bitew podczas I i II wojny światowej. Obecnie, na zmianę z żołnierzami Gwardii Walijskiej, pełnią warty przed Pałacem Buckingham. Żona brytyjskiego monarchy zastąpi na stanowisku księcia Andrzeja, któremu po licznych skandalach seksualnych Elżbieta II odebrała tytuły wojskowe.

Nową rolą w brytyjskim wojsku odegra także księżna Kate, która przejmie po swoim mężu rolę pułkownika Gwardii Irlandzkiej. Książę William ma natomiast otrzymać tytuł pułkownika Gwardii Walijskiej.

