Instagram w 2022 roku zdominowany przez jedną osobę. Jak wygląda pierwsza dziesiątka?

Rok 2022 na Instagramie zapamiętany zostanie jako ten, w którym rekordowe jajko wreszcie uległo ludzkiej konkurencji. Utrzymujące się od 2019 roku na szczycie zdjęcie zostało pobite przez fotografię Lionela Messiego. Argentyńczyk pozuje na nim z Pucharem Mistrzostw Świata, który był jego marzeniem i obsesją praktycznie od początku kariery.Wygrana Argentyny na turnieju w Katarze pozwoliła mu wreszcie spełnić marzenia, co zostało dostrzeżone i docenione przez internautów. Żadna fotografia w ostatnich miesiącach nie mogła równać się tej z 19 grudnia.

Cały świat śledził rywalizację Messiego i Ronaldo

Świat równie pilnie śledził też drogę Messiego do finału, kibicując Argentyńczykowi w jego niełatwej misji. To dzięki życzliwemu nastawieniu kibiców zdjęcia zawodnika uzyskały rekordowe wyniki, zajmując aż 6 z 10 najwyższych pozycji w tym roku. Siódme to zresztą wspólna fotografia piłkarza PSG z Cristiano Ronaldo – jego największym rywalem. Portugalczyk notuje jednak znacznie gorszy sezon i w kiepskim stylu wchodzi w schyłkową fazę swojej kariery. Po obrażeniu trenera klubowego i słabej postawie na mundialu, tylko jedna jego solowa fotografia zyskała wystarczającą do tego podsumowania liczbę polubień. To zdjęcie po przegranym meczu z Marokiem, które przekreśliło nadzieje Ronaldo na grę w półfinale i finale.

Co oprócz piłki nożnej?

Piłka nożna zdominowała masową wyobraźnię. Niezwiązane z tym sportem fotografie w rocznym rankingu wylądowały dopiero na ósmym i dziewiątym miejscu. Obie łączy osoba Toma Hollanda. Aktora najpierw sfotografowała jego dziewczyna, równie popularna Zendaya. Na innym zdjęciu możemy obserwować go w towarzystwie Andrew Garfielda i Toby'ego Maguire'a. Panowie znani z roli Spider-Mana spotkali się na sesji zdjęciowej, podczas której odtworzyli słynną scenę z komiksów, będącą już znanym na całym świecie memem internetowym.

Messi po kluczowej wygranej Argentyny z Meksykiem



Miejsce 10.



Odtwórcy roli Sipder-Mana odtwarzają na żywo popularnego mema (kadr z komiksu)

Miejsce 9.



Tom Holland i Zendaya

Miejsce 8.



Lionel Messi świętujący zdobycie mistrzostwa świata

Miejsce 7.



Lionel Messi po półfinałowym zwycięstwie nad Chorwacją

Miejsce 6.



Ronaldo po przegranym ćwierćfinale z Marokiem

Miejsce 5.



Lionel Messi z pucharem za mistrzostwo świata

Miejsce 4.



Lionel Messi i Cristiano Ronaldo przed mundialem w Katarze, kampania reklamowa Louis Vuitton

Miejsce 3.



Lionel Messi z pucharem za mistrzostwo świata

Miejsce 2.



Lionel Messi z pucharem za mistrzostwo świata

Miejsce 1. Czytaj też:

