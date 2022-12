Papież Franciszek podczas pasterki przypominał o ubóstwie. Mówił o „ludzkiej żarłoczności”

Według papieża Franciszka przesłanie żłóbka jest kompletnie przeciwne dzisiejszemu konsumpcjonizmowi. Krytykował spędzanie świąt wśród ozdób i prezentów, mówiąc o ryzyku zapomnienia znaczenia Bożego Narodzenia. Przypomniał, iż dwa tysiące lat temu ludzie również poddawali się podobnej atmosferze, co obecnie w trakcie świąt. – Wszyscy są zajęci i zapracowani, żeby móc świętować ważne wydarzenie – mówił, odwołując się do wielkiego spisu ludności z historycznych doniesień.

Papież Franciszek: Ludzie zjadają swoich bliźnich

– Żłóbek służy, by zbliżyć pokarm do ust i spożyć go jak najszybciej. Może więc symbolizować pewien aspekt człowieczeństwa: żarłoczność w konsumowaniu. Ponieważ gdy zwierzęta w oborze konsumują pokarm, ludzie w świecie, zgłodniali władzy i pieniędzy, konsumują także swoich bliźnich, swoich braci – mówił Franciszek. – Ludzkość nienasycona pieniędzmi, władzą i przyjemnościami, nie czyni miejsca, tak jak to było w przypadku Jezusa, dla maluczkich, dla tylu nienarodzonych, ubogich, zapomnianych – dodawał.

Papież przypomina o dzieciach

Papieżpodkreślił, że mówi zwłaszcza o dzieciach „pożeranych” przez wojny, ubóstwo i ogólną niesprawiedliwość. Przypominał, że Jezus przychodzi właśnie w takich miejscach i uosabia każde dziecko. Zaprasza nas do patrzenia oczami dziecka nie tylko na życie, ale też na historię i politykę. Zdaniem głowy Kościoła katolickiego Bóg przychodzi właśnie tam, gdzie leży problem ludzkości – obojętność zrodzona przez nienasycony pęd do posiadania i konsumowania.

Franciszek apelował o odwagę

W swoim kazaniu Franciszek zwracał uwagę także na inne znaczenie żłóbka. Mówił, iż świadczy on o odwadze i stanowi apel do ludzi, by nie dali się pokonać przez strach, rezygnację, zniechęcenie. – Nie ma takiego zła, grzechu, od którego Jezus nie chciałby i nie może cię ocalić – zapewniał. Nalegał, iż zamiast pieniędzy i władzy święta powinny wydobywać prawdziwe bogactwo życia: relacje i osoby. Jego zdaniem Kościół powinien adorować ubogiego Jezusa i służyć Jezusowi ubogich.

