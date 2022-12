Ukraina chce wykluczyć Rosję z ONZ. „Dziś podjęliśmy ważny krok”

Ukraiński minister spraw zagranicznych stwierdził, że Rosja jest „uzurpatorem miejsca Związku Radzieckiego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ”. Jak dodał Dmytro Kułeba, Ukraina przekazała już na oficjalnym szczeblu swoje wyjaśnienia, dlaczego członkostwo Rosji w RB ONZ i samej OZN jest sprzeczne z prawem. „Dziś podjęliśmy ważny krok. Ukraina zainicjowała proces, którego celem jest wykluczenie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ i z samej ONZ” – poinformował na Facebooku.

Zdaniem Ukrainy delegacja rosyjska „31 lat temu de facto zaczęła okupować w RB ONZ miejsce ZSRR”, mimo że nie było ku temu podstaw. „Pogwałcenie statutu odbyło się na podstawie... zwykłej zamiany tabliczek ZSRR na Federacja Rosyjska” – stwierdził Kułeba. Jak ocenił, wejście Rosji do ONZ naruszało punkt 2. artykułu 4. statutu ONZ, który wyznacza procedurę przystąpienia do organizacji.

ONZ powinno postąpić wobec Rosji jak w przypadku Czech i Słowacji?

„Ukraina apeluje do państw członkowskich ONZ do odnowienia zastosowania statutu ONZ w kwestii legalności członkostwa Federacji Rosyjskiej w ONZ oraz do pozbawienia Federacji Rosyjskiej statusu stałego członka RB ONZ i wykluczenia jej z ONZ” – napisał Kułeba.

W oświadczeniu, które opublikowano na stronie ukraińskiego MSZ, czytamy, że po rozpadzie ZSRR wniosek Rosji o zajęciu miejsca Związku Radzieckiego w ONZ powinien zostać rozpatrzony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych. Ukraiński resort zauważa, że taką procedurę przeszły Czechy i Słowacja po rozpadzie Czechosłowacji, która należała do ONZ.

