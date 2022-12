Zdumiewające zachowanie księcia Andrzeja. „To było naprawdę dziwne”

Brytyjska rodzina królewska spędziła tegoroczne Boże Narodzenie w posiadłości w hrabstwie Norfolk. Po raz pierwszy gościł tam bliskich Karol III. 25 grudnia rano król wraz z królową małżonką Camillą, a także księżna Kate i książę William z dziećmi wzięli udział w nabożeństwie w Sandringham. W ten sposób Windsorowie powrócili do wieloletniej tradycji, której wierna była królowa Elżbieta II, a którą przerwała pandemia. Rodzina królewska pokazała się też Brytyjczykom w czasie spaceru wokół kościoła św. Marii Magdaleny.

Dziwna rada od księcia Andrzeja

„The Daily Mail” zwrócił uwagę, że na corocznym spacerze bożonarodzeniowym niespodziewanie pojawił się też książę Andrzej, znany w ostatnich latach głównie z uwikłania w liczne skandale. Portal opisał dziwne zachowanie arystokraty. 62-letni brat króla Karola III zamienił kilka słów ze stojącą w tłumie przed kościołem kobietą z psem. Zapytał jej, czy ma „zimne stopy”. Gdy ta odpowiedziała, że „zmarznięte”, książę udzielił jej zdumiewającej rady. „Znasz trik z noszeniem gazety? Stań na gazecie, tak zaizolujesz stopy” – stwierdził członek rodziny królewskiej. Zanim odszedł, kobieta odpowiedziała jedynie „dziękuję”.

Całą wymianę zdań nagrał inny obecny w tłumie świadek królewskiej wizyty. – To było naprawdę dziwne – skomentował w rozmowie z „The Sun” mężczyzna. – Nie wyobrażam sobie, żeby ta kobieta w najbliższym czasie testowała jego teorię – dodał.

Bohater skandali

W 2015 r. wyszło na jaw, że 14 lat wcześniej książę Andrzej miał się dopuścić wykorzystywania seksualnego nastoletniej Virginii Roberts. Podczas składania zeznań kobieta wyznała, że syn królowej Elżbiety II zaatakował ją m.in. w Londynie oraz Nowym Jorku. W sprawę miał być także zamieszany Jeffrey Epstein, skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich kobiet. To właśnie on miał zaoferować Giuffre ponad 370 tys. funtów za wycofanie pozwu. Jeszcze w 2019 r. zarówno Pałac Buckingham, jak i sam zainteresowany zaprzeczali oskarżeniom i zapewniali, że jest to tylko wymysł mediów. Ostatecznie sprawa zakończyła się zawarciem pozasądowej ugody.

Pozbawiono go tytułów

W związku z uwikłaniem w skandale królowa odebrała swojemu synowi patronaty królewskie oraz tytuły wojskowe. „Za zgodą królowej przynależność księcia Yorku do wojska i patronaty królewskie powróciły do królowej. Książę Yorku nadal nie będzie podejmował żadnych obowiązków publicznych i broni tej sprawy jako osoba prywatna” – napisała Elżbieta II w oświadczeniu. Tuż przed świętami Pałac Buckingham poinformował, że prestiżowy tytuł pułkownika Gwardii Grenadierów przejmie po Andrzeju królowa małżonka Camilla.

