Kolejne zastanawiające nagranie z Aleksandrem Łukaszenką. Ledwo był w stanie wejść po schodach

Białoruski kanał informacyjny Nexta opublikował w mediach społecznościowych nagranie z udziałem Aleksandra Łukaszenki oraz Władimira Putina. Widać na nim, jak prezydenci Białorusi i Rosji wchodzą po schodach. Prosta czynność sprawa jednak sporo trudności białoruskiemu przywódcy. „Noga Łukaszenki nie ma się dobrze” – czytamy. Obecnie dyktator przebywa w Petersburgu, gdzie bierze udział w nieformalnym spotkaniu szefów państw Wspólnoty Niepodległych Państw.

To nie pierwszy raz, kiedy prezydent Białorusi ma problem z nogą i schodami. Do podobnej sytuacji doszło pod koniec listopada podczas szczytu organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w Armenii. Wówczas Łukaszenka miał problem, aby zejść ze schodów swojego prywatnego samolotu. Musiał przez cały czas trzymać się barierki i najpierw stawiać najpierw jedną nogę, a potem dołączać do niej drugą z trudem poruszając nogami.

Aleksandr Łukaszenka ma problem z nogą. To kolejny taki przypadek prezydenta Białorusi

Już wtedy nagranie wywołało szereg spekulacji związanych ze staniem zdrowia białoruskiego przywódcy. Oficjalne nagranie zostało ucięte tak, że dyktator znalazł się już na samym dole. Wówczas nie pojawiło się zbyt wiele informacji na temat tego, co mogło doskwierać Łukaszence.

Analityk polityczny oraz bloger Dmitrij Bołkuniec donosił jedynie o potencjalnej cukrzycy prezydenta Białorusi. Stan zdrowia Łukaszenki jest jednak od dawna trzymany w ścisłej tajemnicy. W 2016 roku po wyborach prezydenckich anonimowe źródła podały, że białoruski przywódca doznał udaru mózgu.

