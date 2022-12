Mąż rzekomej kochanki Siergieja Szojgu odesłany do Turcji. Litwa nie chciała go wpuścić

Adolfas Kaminskas próbował dostać się do Litwy. Najpierw przedstawił nieważny litewski paszport, a potem rosyjski. Nie został jednak wpuszczony z powodu sankcji wprowadzonych w związku z wojną w Ukrainie i odesłano go do Turcji.

Rzecznik Państwowej Litewskiej Straży Granicznej (VSAT) Giedriaus Misucio w rozmowie z agencją BNS poinformował, że straż graniczna odmówiła wjazdu na teren kraju Adolfasowi Kaminskasowi. To mąż Jeleny Kaminskas (panieńskie nazwisko Szebunowa), z którą Siergiej Szojgu ma dwójkę dzieci, urodzonych w 2001 i 2008 roku. Litewski biznesmen swoją żonę poślubił w 2019 roku. Litwa odmówiła prawa wjazdu na teren kraju Adolfasowi Kaminskasowi Kaminskas w niedzielę 25 stycznia próbował przylecieć do Litwy z Turcji. Kaminskas początkowo próbował przedstawić urzędnikom nieważny litewski paszport, a następnie chciał wjechać do kraju na rosyjskim paszporcie. Nie mógł jednak tego zrobić z powodu sankcji nałożonych jesienią na obywateli Rosji w Litwie i innych krajach regionu w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. – Po dopełnieniu wszystkich formalności strażnicy graniczni odesłali osobę, która nie miała prawa wjazdu do Litwy, z powrotem do Stambułu – podsumował rzecznik Państwowej Litewskiej Straży Granicznej. Kaminskas stracił litewskie obywatelstwo, wcześniej dostał rosyjski paszport Kaminskas w połowie grudnia stracił litewskie obywatelstwo. Decyzję podjęła minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite, uwzględniając wniosek Departamentu Migracji. Wszystko przez to, że Kaminskas wiosną przyjął rosyjskie obywatelstwo i nie ma prawa mieć paszportów dwóch krajów. Departament Migracji przeprowadził śledztwo ws. Kaminskasa po tym, jak ten odmówił współpracy z litewskimi władzami. Z kolei Jelenie Kaminskas pozwolenie na pobyt w Litwie cofnięto latem 2022 r. Czytaj też:

Nieślubnej córce Szojgu grozi utrata obywatelstwa. Urzędnicy badają sprawęCzytaj też:

Nieślubna córka Szojgu z litewskim obywatelstwem. Jej matka straciła prawo pobytu na Litwie