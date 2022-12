Benedykt XVI jest „bardzo chory”. Niepokojące słowa papieża Franciszka

Jak podaje Reuters, Franciszek zaskoczył swoim apelem. O zdrowiu Benedykta XVI powiedział na koniec audiencji ogólnej, nie podając żadnych szczegółów.

– Chciałbym prosić was wszystkich o szczególną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, który w ciszy podtrzymuje Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory, prośmy Pana, aby go pocieszał i podtrzymywał w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca – powiedział Franciszek, przemawiając po włosku.

Benedykt XVI. Pierwszy od 600 lat papież, który zrezygnował

Benedykt XVI w 2013 roku zrezygnował ze stanowiska głowy Kościoła katolickiego, co stanowiło pierwszą taką sytuację od 600 lat. Po jego abdykacji pojawiło się mnóstwo komentarzy. W wielu z nich sugerowano naciski na Ojca Świętego. Twierdzono, że Benedykt XVI nie radził sobie a problemem pedofilii w Kościele oraz krytyką, jaka spadła na niego po zniesieniu ekskomuniki nałożonej na brytyjskiego biskupa Richarda Williamsona, który zasłynął negowaniem Holocaustu.

Benedykt XVI odniósł się do tych spekulacji w marcu 2021 roku. W rozmowie z „Peoples Gazette” podkreślił, że decyzja o abdykacji była dla niego bardzo trudna. Jednocześnie zapewnił, że podjął ją w pełni świadomie i w zgodzie z własnym sumieniem. – Byli tacy, którzy nie akceptowali mojej decyzji, pojawiły się teorie spiskowe. Jedni mówili, że to wina skandalu VatiLeaks, inni, że to spisek gejowskiego lobby, inni, że to przez sprawę konserwatywnego teologa lefebrysty Richarda Williamsona. Nadal niektórzy nie wierzą w to, że była to wyłącznie moja decyzja. Ale ja mam w pełni czyste sumienie – zaznaczył.

95-letni emerytowany papież mieszka obecnie w klasztorze Matter Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich. Benedykt XVI bardzo rzadko pokazuje się publicznie. Od pewnego czasu pojawiają się z kolei pogłoski o jego coraz słabszym stanie zdrowia.

Przyjaciel papieża: Mam wrażenie, że bardzo cierpi

Przyjaciel Benedykta XVI Peter Seewald opowiedział publicznie o spotkaniu z emerytowanym papieżem pod koniec października. – Dwa tygodnie temu widziałem się z nim i mam wrażenie, że bardzo cierpi z powodu obecnej sytuacji w Kościele. Wyznał mi, że być może Bóg ma go jeszcze tutaj, aby dać świadectwo światu – relacjonował Peter Seewald.

– Kiedy został wybrany na papieża, myślał, że Bóg Ojciec powoła go za kilka lat do siebie, a kiedy przeszedł na emeryturę, sądził, że będzie żył jeszcze tylko kilka miesięcy – dodawał.

Jak teraz wygląda Benedykt XVI? Zmienił się nie do poznania

22 października Benedykt XVI spotkał się z duchownymi z Saint John's Seminary, położonego w dzielnicy Brighton w Bostonie w stanie Massachusetts. W jego trakcie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Widać na nim Josepha Ratzingera, staruszka o zapadniętej twarzy, który zmienił się nie do poznania.

