Benedykt XVI jest „bardzo chory”. Niepokojące słowa papieża Franciszka

Jak podaje Reuters, Franciszek zaskoczył swoim apelem. O zdrowiu Benedykta XVI powiedział na koniec audiencji ogólnej, nie podając żadnych szczegółów.

– Chciałbym prosić was wszystkich o szczególną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, który w ciszy podtrzymuje Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory, prośmy Pana, aby go pocieszał i podtrzymywał w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca – powiedział Franciszek, przemawiając po włosku.

Benedykt XVI. Pierwszy od 600 lat papież, który zrezygnował

Benedykt XVI w 2013 roku zrezygnował ze stanowiska głowy Kościoła katolickiego, co stanowiło pierwszą taką sytuację od 600 lat. 95-letni emerytowany papież mieszka obecnie w klasztorze Matter Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich. Benedykt XVI bardzo rzadko pokazuje się publicznie. Od pewnego czasu pojawiają się z kolei pogłoski o jego coraz słabszym stanie zdrowia.

Przyjaciel papieża: Mam wrażenie, że bardzo cierpi

Przyjaciel Benedykta XVI Peter Seewald opowiedział publicznie o spotkaniu z emerytowanym papieżem pod koniec października. – Dwa tygodnie temu widziałem się z nim i mam wrażenie, że bardzo cierpi z powodu obecnej sytuacji w Kościele. Wyznał mi, że być może Bóg ma go jeszcze tutaj, aby dać świadectwo światu – relacjonował Peter Seewald. – Kiedy został wybrany na papieża, myślał, że Bóg Ojciec powoła go za kilka lat do siebie, a kiedy przeszedł na emeryturę, sądził, że będzie żył jeszcze tylko kilka miesięcy – dodawał.

Jak teraz wygląda Benedykt XVI? Zmienił się nie do poznania

22 października Benedykt XVI spotkał się z duchownymi z Saint John's Seminary, położonego w dzielnicy Brighton w Bostonie w stanie Massachusetts. W jego trakcie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Widać na nim Josepha Ratzingera, staruszka o zapadniętej twarzy, który zmienił się nie do poznania.

twitter