Benedykt XVI nie żyje. Był najstarszym papieżem w historii

Komunikat o śmierci Benedykta XVI wydał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej w piątek 31 grudnia po godz. 10:30. „Z głębokim smutkiem informują, że papież emeryt Benedykt XVI umarł dziś o godzinie 9:34 w klaszorze Mater Ecclesiae w Watykanie. Kolejne informacje zostaną przekazane tak szybko, jak to możliwe” – przekazał Matteo Bruni. Informacja została zamieszczona na stronach Watykanu w sześciu językach: po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i portugalsku.

Choroba Benedykta XVI

Niepokojące doniesienia o pogorszeniu się stanu zdrowia 95-letniego emerytowanego papieża zaczęły docierać z Watykanu w środę 28 grudnia. Podczas audiencji generalnej Franciszek poinformował, że Benedykt XVI jest „bardzo chory” i poprosił o modlitwę za swojego poprzednika. – Prośmy Pana, aby go pocieszał i podtrzymywał w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca – powiedział papież.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni przekazał w oficjalnym komunikacie, że do pogorszenia się stanu zdrowia Benedykta XVI doszło kilka godzin wcześniej, ale zaznaczył, że „sytuacja w tej chwili pozostaje pod kontrolą”. Watykanista Edward Pentin poinformował nieoficjalnie, powołując się na źródła, że papież cierpi na niewydolność nerek, a włoska agencja Ansa donosiła o problemach z oddychaniem. Z kolei w czwartek agencja przekazała, że jego stan jest „ciężki, ale stabilny”. Emerytowanego papieża odwiedził Franciszek, który według nieoficjalnych ustaleń, miał mu udzielić ostatniego namaszczenia.

Joseph Ratzinger – duchowny z Niemiec i wybitny teolog

Joseph Ratzinger urodził się w 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w Górnej Bawarii. Dzieciństwo i młodość spędził w Traunstein. W 1939 r. wstąpił tam do niższego seminarium. W czasie II wojny światowej w 1943 r. rozpoczął obowiązkowe przygotowanie wojskowe w zakresie obrony przeciwlotniczej, a w listopadzie 1944 r. został wcielony do Wehrmachtu, ale nigdy nie został wysłany na front. Przez krótki czas był internowany w obozie niedaleko Ulm, skąd wypuszczono go w czerwcu 1945 r. Po wojnie Joseph Ratzinger powrócił do seminarium i rozpoczął studia.

W czerwcu 1951 r. przyjął święcenia kapłańskie. W kolejnych latach wykładał teologię na uniwersytetach i piął się po szczeblach kościelnej hierarchii. Kardynałem został w 1977 r., a w 1981 r. otrzymał nominację na prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Należał go grona bliskich współpracowników Jana Pawła II i z czasem obejmował kolejne funkcje w Kurii Rzymskiej.

Ratzinger był zaliczany do czołówki współczesnych teologów. Jego prace odnoszą się do szeroko rozumianej teologii dogmatycznej i fundamentalnej. W swoich rozprawach wiele uwagi poświęcił tajemnicy Kościoła a także osobie Jezusa Chrystusa. Interesował się też aktualną kondycją chrześcijaństwa na świecie w kontekście występujących zagrożeń i perspektyw rozwoju.

265. papież i następca Jana Pawła II

Joseph Ratzinger został wybrany na Stolicę Piotrową w drugim dniu konklawe 19 kwietnia 2005 r. Następca Jana Pawła II był 265. papieżem. W dniu wyboru miał 78 lat i był najstarszym duchownym wybranym na papieża od czasów Klemensta XII, a także pierwszym Niemcem na tym urzędzie od tysiąca lat.

– Umiłowani bracia i siostry. Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie – prostego, skromnego pracownika winnicy Pana. Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi narzędziami i działać przy ich pomocy, a przede wszystkim zawierzam się waszym modlitwom. W radości Pana zmartwychwstałego, ufni w Jego stałą pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, Jego Najświętsza Matka, stoi u naszego boku. Dziękuję – brzmiały pierwsze słowa wygłoszone przez nowego papieża z balkonu Bazyliki św. Piotra.

Pontyfikat trwał osiem lat

W czasie swojego ośmioletniego pontyfikatu Benedykt XVI odbył 24 podróże zagraniczne i 33 podróże na terenie Włoch. W pierwszą zagraniczną pielgrzymkę udał się do Kolonii, gdzie wziął udział w Światowych Dniach Młodzieży. Drugim celem była Polska.

Papież opublikował trzy encykliki – „Bóg jest miłością”, „W nadziei zbawieni” i „Miłość w prawdzie”, cztery adhortacje apostolskie, a także zwołał kilka konsystorzy. 2 września 2006 r. na Uniwersytecie Ratyzbońskim w Niemczech Benedykt XVI wygłosił wykład „Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje”, który jest uznawany za jedno z najważniejszych wystąpień Josepha Ratzingera jako papieża. Mówił w nim między innymi o stosunku chrześcijaństwa i islamu do rozumu i filozofii greckiej. Przemówienie odbiło się szerokim echem i wywołało protesty społeczności muzułmańskiej.

Abdykacja i emerytura

Podczas konsystorza 11 lutego 2013 r. Benedykt XVI ogłosił, że rezygnuje z posługi na Stolicy Piotrowej. Decyzja była zaskoczeniem, bo była to pierwsza taka sytuacja od ponad 600 lat. 28 lutego po raz ostatni spotkał się z kardynałami i odleciał do Castel Gandolfo. Pontyfikat oficjalnie zakończył się o godz. 20. Po dwóch miesiącach pobytu w letniej rezydencji emerytowany papież powrócił do Watykanu i zamieszkał w dawnym budynku klasztornym Matter Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich.

Po rezygnacji Joseph Ratzinger pojawiał się od czasu do czasu publicznie na różnego rodzaju uroczystościach. Między innymi wziął udział w kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II na placu św. Piotra. Z biegiem lat jego aktywność jednak słabła ze względu na postępujący wiek i pogarszający się stan zdrowia. W czerwcu 2020 r., w czasie pandemii, Benedykt XVI po raz pierwszy od swojej rezygnacji opuścił Watykan i udał się z pięciodniową wizytą do Niemiec, by odwiedzić swojego ciężko chorego brata oraz groby rodziców i siostry.

Najdłużej żyjący papież w historii

Benedykt XVI był najdłużej żyjący papieżem w historii. 2 września 2020 r. wyprzedził wiekiem żyjącego w latach 1810–1903 Leona XIII, który przeżył 93 lata, cztery miesiące i 18 dni. Z kolei 11 stycznia 2021 r. przekroczył moment, w którym czas jego emerytury stał się dłuższy niż czas jego pontyfikatu.

