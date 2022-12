Na co choruje Benedykt XVI? Stan zdrowia pogorszył się przed świętami

W trakcie środowej audiencji generalnej papież Franciszek mówił, że jego poprzednik jest „bardzo chory” i prosił o modlitwę za Benedykta XVI. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni potwierdził słowa papieża Franciszka. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że „w ciągu ostatnich kilku godzin nastąpiło pogorszenie” stanu zdrowia papieża emeryta „ze względu na podeszły wiek”. - Sytuacja w tej chwili pozostaje pod kontrolą, a lekarze stale ją śledzą – podkreślił Bruni.

Stan papieża emeryta pogorszył się w dniach poprzedzających Boże Narodzenie, kiedy zaczął skarżyć się w szczególności na „problemy z oddychaniem” – dowiedziała się agencja Ansa.

Już w 2020 roku biograf papieża, Peter Seewald, zdradził, że Benedykt XVI jest w poważnym stanie zdrowia z powodu „infekcji twarzy”. Seewald spotkał się z Ratzingerem 1 sierpnia 2020 roku w jego rezydencji w Ogrodach Watykańskich, klasztorze Mater Ecclesiae, aby wręczyć mu egzemplarz niemieckiego wydania biografii stworzonej z okazji 93. urodzin papieża-emeryta pt. „Benedykt XVI – Życie”.

Z powodu lockdownu spotkanie z dziennikarzem przełożono na lato. Według Seewalda papież emeryt był wówczas w bardzo kruchej kondycji, a jego głos był słaby. Powodem była m.in. infekcja twarzy (róża twarzy), która od kilku tygodni zmuszała Benedykta XVI do ciężkiej antybiotykoterapii. Róża to choroba wirusowa, która powoduje bolesne wysypki i jest powszechna wśród osób starszych.

Mimo choroby Benedykt XVI 30 lipca 2020 r. uczestniczył w domowych uroczystościach z okazji 64. urodzin jego najwierniejszego sekretarza prałata Georga Gänsweina. Wyruszył też w ważną dla niego podróż.

Benedykt XVI pożegnał się z bratem w Niemczech

Benedykt XVI, choć już bardzo osłabiony fizycznie, opuścił 18 czerwca Watykan i po siedmiu latach ponownie wsiadł do samolotu, by wrócić do Bawarii i pożegnać się po raz ostatni ze swoim starszym bratem, prałatem Georgiem Ratzingerem, który zmarł 1 lipca 2020 roku.

Czytaj też:

Benedykt XVI jest „bardzo chory”. Niepokojące słowa papieża FranciszkaCzytaj też:

Benedykt XVI zmienił się nie do poznania. Do sieci trafiło wyjątkowe zdjęcie