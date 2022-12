Prigożyn skłócony z przyjaciółmi Putina? Po sieci krąży kompromitujące nagranie

Rosyjski oligarcha Jewgienij Prigożyn, znany jako „kucharz Putina” i właściciel Grupy Wagnera, jest w coraz większym konflikcie z rosyjskimi elitami – nie tylko tymi z Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, ale nawet z urzędnikami Administracji Prezydenta i starymi, petersburskimi przyjaciółmi Władimira Putina. To najważniejsze wnioski z publikacji gazety „Ważne Historie”, które cytuje agencja UNIAN.

Gazeta przypomniała, że jakiś czas temu w Internecie szeroko rozpowszechniano wideo, w którym „złodziej” opowiadał o więziennej przeszłości Prigożyna. Mężczyzna na filmie położył nacisk na to, że „kucharz Putina” był w tamtych czasach członkiem najniższej kasty więźniów, którzy świadczyli usługi seksualne innym więźniom.

„Nie wiadomo, czy udostępnione wideo jest prawdziwe, czy fałszywe. Ale wyraźnie zostało zrobione w celu podważenia autorytetu Prigożyna i utrudnienia werbunku więźniów do jego prywatnej kompanii wojskowej w celu wysłania ich na wojnę na Ukrainie” – pisały „Ważne Historie”.

Pozycja Prigożyna rośnie. Wrogowie „kucharza Putina”

W publikacji wspomniano, że „kucharz Putina” jest w trudnych stosunkach ze starymi przyjaciółmi prezydenta Rosji. W tym kontekście wspominany jest m.in. Jurij Kowalczuk, oligarcha, właściciel petersburskiego banku „Rosja” i wieloletni przyjaciel Putina

Zauważono, że Grupa Wagnera Prigożyna była bardzo przydatna na froncie na Ukrainie, a sam Prigożyn zaczął interweniować w politykę.

„To jest nie do przyjęcia dla starych mieszkańców Petersburga, nie mogą pozwolić osobie z kryminalną przeszłością grać z nimi na tym samym boisku” – można przeczytać w publikacji. Jednak źródła z otoczenia Kowalczuka zaprzeczają konfliktowi i zaangażowaniu w dystrybucję kompromitującego wideo.

Gazeta „Ważne historie” twierdzi też, że Prigożyn był skonfliktowany z Siergiejem Kirijenką, pierwszym wiceszefem Administracji Prezydenta Rosji. Jako powód podawano wtargnięcie Prigożyna w sferę odpowiedzialności tej struktury – próby wpływania na powoływanie i dymisję urzędników, w szczególności gubernatora Petersburga Aleksandra Biegłowa. „Kucharz Putina” ma od dawna jest z nim w publicznym konflikcie.

„Prigożyn, jako niezależny gracz ze swoją relacją z prezydentem i środkami medialnymi, budzi niepokój administracji, ponieważ nie może ona kontrolować ani jego, ani jego mediów” – można przeczytać w publikacji. Odnosi się ona także do konfliktów współpracownika Putina z rosyjskim MON, o których wiadomo od dawna. „(…) wiążą się one nie tylko z błędnymi, jak mu się czasem wydaje, rozkazami i nieudanymi akcjami wojskowymi. Ale także z tym, że jego żołnierze nie mają wszystkiego, czego potrzebują” – napisali autorzy. Do tego dochodzi konflikt z FSB, która była zobowiązana do pomocy w rekrutacji więźniów do Grupy Wagnera.

„Wysyłanie uzbrojonych jeńców na wojnę na Ukrainie z naciskiem na bandytów i morderców, a także z radykalnymi poleceniami „zabijania”, „torturowania”, a nawet „podrzynania gardeł” nie jest podejściem, które odpowiada FSB” – napisano.

Agencja UNIAN odnotowuje, że Prigożynowi udało się stworzyć publiczny wizerunek „wagnerowców” jako najbardziej zdolnej bojowo siły w Rosji. W praktyce wagnerowcy nie odnieśli znaczących sukcesów w wojnie, ale zasłynęli z dużych strat.

Czytaj też:

„Kucharz” Putina przybył do kolonii karnej, gdzie przebywa Nawalny. Złożył więźniom ofertę i dał im pięć minut na zastanowienie sięCzytaj też:

Założyciel Grupy Wagnera prowokuje prezydenta Ukrainy. „Jesteśmy gotowi spotkać się w każdej chwili”