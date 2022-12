Trzeci najbogatszy Ukrainiec zatrzymany w znanym ośrodku narciarskim

Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy poinformowało, że francuska policja zatrzymała na ich wniosek Konstiantyna Żewahę. To trzeci najbogatszy Ukrainiec, udziałowiec Banku Finansów i Kredytów, właściciel ukraińskiego producenta żelaza Ferrexpo, deputowany do ukraińskiej Rady Najwyższej przez sześć kadencji oraz honorowy prezydent klubu piłkarskiego Worskła Połtawa.

Miliarder został zatrzymany we wtorek 27 grudnia w hotelu w znanym ośrodku narciarskim w Courchevel. Żewaho próbował zakwestionować legalność zatrzymania, ale ostatecznie zgodził się opuścić budynek wraz z przedstawicielami francuskich służb. W środę sąd w Chambery ma zdecydować o areszcie ekstradycyjnym. Obecnie przygotowywany jest pakiet dokumentów, aby oligarcha został deportowany z Francji do Ukrainy.

Francja. Ukraiński miliarder Konstiantyn Żewaho zatrzymany

Prokuratura Generalny Ukrainy oraz ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze zwróciło się z wnioskiem o zatrzymanie i ekstradycję Żewahy do 38 krajów. Współpraca z organami ścigania różnych państw trwała kilka miesięcy, w tym z wymiarem sprawiedliwości, żandarmerią i policją we Francji. Ukraiński miliarder trzy lata temu opuścił Ukrainę i przeniósł się do Monako.

Żewaho jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym defraudacji i prania brudnych pieniędzy na kwotę 113 milionów dolarów z Banku Finansów i Kredytów za pośrednictwem spółek offshore. W 2019 r. Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy umieściło oligarchę na liście poszukiwanych. Dwa lata później został umieszczony na międzynarodowej liście poszukiwanych. Majątek Żewahy został zajęty.

Czytaj też:

Joe Biden zatwierdził ponad 1,85 mld dol. na pomoc UkrainieCzytaj też:

Sankcje. Grupa Wagnera odcięta od amerykańskich technologii