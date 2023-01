Wszystkie kobiety Kim Dzong Una. „Jest pierwsza w kolejce do sukcesji”

Na szczytach władz w Korei Północnej coraz więcej kobiet. Kim Dzong Un wysłał sygnał: robię, to co chcę, a nie to, co muszę. Wzmocnił więc pozycję siostry, ostentacyjnie fotografował się z córką na tle Hwasong-17. Ale linii politycznej Korei Północnej w żaden sposób to nie zmieni. Odwrotnie – reżim stanie się jeszcze bardziej nieprzejednany.

W państwach autorytarnych zawsze jest problem z kobietami. W tego typu systemach władza jest skupiona w rękach mężczyzn, zajęcia kobiet są zamknięte w triadzie, którą w czasach Cesarstwa Niemieckiego określano jako Kinder, Küche, Kirche (dzieci, kuchnia, kościół). Ale co wtedy, gdy jakaś kobieta ma większe możliwości? Tu nawet nie chodzi o ich osobiste ambicje, te nie mają żadnego znaczenia. Ale także w systemach autorytarnych pojawiają się sploty okoliczności, kiedy kobieta uzyskuje daleko posunięte wpływy. Zwykle dla silnie zmaskulinizowanego autorytarnego świata gier o władzę taka sytuacja jest trudna do zaakceptowania. Jakie to rodzi konsekwencje? Właśnie obserwujemy to w Korei Północnej. Od trzech pokoleń rządzi tam klan Kimów i o żadnych kobietach na szczytach władzy nie mogło być nawet mowy. Ale nagle zaczęło się to zmieniać. Coraz silniejszą pozycję w kraju zajmuje siostra obecnego przywódcy Kim Dzong Una – Jo.