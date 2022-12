Alarm przeciwlotniczy na terenie całej Ukrainy. W Kijowie słychać eksplozje

W czwartek rano alarm przeciwlotniczy ogłoszono we wszystkich regionach z wyjątkiem zachodnich. Później rozciągnięto go jednak na terytorium całej Ukrainy.

Administracja Wojskowa Kijowa poinformowała we wpisie na Telegramie, że w stolicy Ukrainy działa obrona przeciwlotnicza. Szef kijowskiej administracji wojskowej Ołeksij Kuleba zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach. Z kolei szef Żytomierskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Buneczka ostrzegł, że „Istnieje zagrożenie zmasowanym atakiem rakietowym przy użyciu samolotów strategicznych wroga”.

W mediach pojawiają się też doniesienia o wybuchach między innymi w Odessie.

Wkrótce więcej informacji