Kolejne doniesienia na temat stanu zdrowia Benedykta XVI. Jest nieoficjalna diagnoza

Według nieoficjalnych źródeł przywoływanego portalu, Benedykt XVI cierpieć ma m.in. na niewydolność nerek. Około 1,5 miesiąca temu emerytowany papież miał też regulowany rozrusznik serac. O stanie zdrowia 95-latka wypowiedział się także dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Przedstawiciel Watykanu przekazał, że pogorszenie spowodowane jest podeszłym wiekiem.

Watykan o zdrowiu Benedykta XVI: Nastąpiło pogorszenie

– Jeśli chodzi o stan zdrowia papieża emeryta, za którego papież Franciszek prosił o modlitwę na zakończenie dzisiejszej porannej audiencji generalnej, mogę potwierdzić, że w ostatnich godzinach nastąpiło pogorszenie spowodowane podeszłym wiekiem. Sytuacja na ten moment pozostaje pod kontrolą, stale śledzą ją lekarze – zapewniał watykański rzecznik.

Bruni dodał, że po zakończeniu audiencji generalnej papież Franciszek wybrał się do klasztoru Mater Ecclesiae, gdzie przebywa obecnie Benedykt XVI. Według nieoficjalnych informacji m.in. Polsatu, głowa Kościoła katolickiego miała udzielić swojemu poprzednikowi sakramentu namaszczenia chorych.

Papież Franciszek wzywa do modlitwy za Benedykta XVI

– Chciałbym prosić was wszystkich o szczególną modlitwę za papieża emeryta Benedykta, który w ciszy podtrzymuje Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory, prośmy Pana, aby go pocieszał i podtrzymywał w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca – powiedział w środę 28 grudnia Franciszek. Swoją prośbę sformułował w języku włoskim, pod koniec audiencji ogólnej.

Benedykt XVI. Pierwszy od 600 lat papież, który zrezygnował

Benedykt XVI w 2013 roku zrezygnował ze stanowiska głowy Kościoła katolickiego, co stanowiło pierwszą taką sytuację od 600 lat. Po jego abdykacji pojawiło się mnóstwo komentarzy. W wielu z nich sugerowano naciski na Ojca Świętego. Twierdzono, że Benedykt XVI nie radził sobie z problemem pedofilii w Kościele oraz krytyką, jaka spadła na niego po zniesieniu ekskomuniki nałożonej na brytyjskiego biskupa Richarda Williamsona, który zasłynął negowaniem Holocaustu.

Benedykt XVI odniósł się do tych spekulacji w marcu 2021 roku. W rozmowie z „Peoples Gazette” podkreślił, że decyzja o abdykacji była dla niego bardzo trudna. Jednocześnie zapewnił, że podjął ją w pełni świadomie i w zgodzie z własnym sumieniem. – Byli tacy, którzy nie akceptowali mojej decyzji, pojawiły się teorie spiskowe. Jedni mówili, że to wina skandalu VatiLeaks, inni, że to spisek gejowskiego lobby, inni, że to przez sprawę konserwatywnego teologa lefebrysty Richarda Williamsona. Nadal niektórzy nie wierzą w to, że była to wyłącznie moja decyzja. Ale ja mam w pełni czyste sumienie – zaznaczył.

