Rosjanie pomylili własnego Su-27 z ukraińskim dronem? Nagranie budzi wątpliwości

Rosyjska agencja RBK poinformowała, że na rosyjskim wojskowym lotnisku Engels w obwodzie saratowskim, ponad 600 kilometrów od granicy z Ukrainą, znów słychać wybuchy. Lokalne władze przekazały, że skutecznie zadziałała obrona przeciwlotnicza, która zniszczyła „niezidentyfikowany obiekt”. Jak zapewniał gubernator obwodu, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać eksplozje nad lotniskiem.

Pojawiły się również nieoficjalne doniesienia, że Rosjanie mogli zestrzelić... swój samolot Su-27. Taką informację przekazał m.in. ukraiński Departament Komunikacji Strategicznej AFU StratCom na swoim profilu w serwisie Telegram. Z kolei portal dialog.ua twierdzi, że rosyjskie systemy obrony powietrznej pomyliły własny myśliwiec z ukraińskim dronem. Pilot rosyjskiego Su-27 miał zginąć.

Kolejne wybuchy w rosyjskiej bazie wojskowej

Na lotnisku wojskowym w bazie Engels stacjonują bombowce strategiczne, które mogą brać udział w bombardowaniach Ukrainy. Do eksplozji doszło tam już w nocy z 25 na 26 grudnia. Według Rosjan w zdarzeniu zginęło trzech rosyjskich członków personelu technicznego wojskowej bazy. Rosyjskich i ukraińskie media informowały, że w bazie słychać było syreny przeciwlotnicze i eksplozje, a następnie na powierzchni 120 metrów kwadratowych wybuchł pożar.

Pierwszy komunikat ze strony Ukrainy w tej sprawie wydał rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat. – Wybuchy na rosyjskim lotnisku wojskowym Engels to wynik agresji przeciwko Ukrainie – oświadczył. – Bez wątpienia wydarzenia te są wynikiem rosyjskiej agresji. Jest to efektem tego, co Rosja wyprawia na naszej ziemi. Jeśli Rosjanie sądzili, że wojna nie dotknie nikogo na tyłach frontu, to się mylili – dodał Ihnat. I zaznaczył, że „do takich zdarzeń dochodzi coraz częściej i będziemy mieć nadzieję, że dla Ukrainy jest to tylko na rękę”.

Czytaj też:

Ławrow w mocnych słowach o Polsce. „To jedno im się udało”Czytaj też:

Rakieta uderzyła w dom w obwodzie iwanofrankowskim. Pocisk wbił się do środka