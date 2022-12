Co się stanie, jeśli Benedykt XVI umrze? Watykan ma procedury, ale sytuacja jest wyjątkowa

Papież Franciszek 28 grudnia pod koniec audiencji ogólnej poprosił o modlitwę za swojego poprzednika Benedykta XVI. Ojciec Święty zaznaczył, że Joseph Ratzinger jest bardzo chory. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni wyjaśniał, że pogorszenia stanu zdrowia Benedykta XVI jest spowodowane jego podeszłym wiekiem. Duchowny znalazł się pod opieką lekarzy.

W kolejnych godzinach napływały nowe informacje o stanie zdrowia Benedykta XVI. Kilka dni przed Bożym Narodzeniem miał skarżyć się na „problemy z oddychaniem”. Pojawiły się także doniesienia, że była głowa Kościoła katolickiego cierpi na niewydolność nerek czy kłopoty z sercem. Bruni w czwartek powiedział, że stan zdrowia Benedykta XVI jest poważny i ciężki, ale „papieżowi-emerytowi udało się dobrze wypocząć ostatniej nocy i jest absolutnie przytomny oraz czujny”.

Co się stanie, jeśli Benedykt XVI umrze?

Pogarszający się stan zdrowia 95-latka rodzi pytanie, co dalej. CNN wyjaśnia, że Kościół katolicki ma szczegółowe procedury i rytuały na wypadek śmierci papieża. Zasady nie zostały jednak opublikowane dla byłej głowy Stolicy Apostolskiej. Nie wiadomo, czy gdyby Benedykt XVI umarł, to postępowano by wedle tego samego protokołu, co w momencie, jak gdyby był urzędującym Ojcem Świętym. Ratzinger był bowiem pierwszym papieżem od 600 lat, który zrezygnował.

Sytuacja, w której jeden żyjący papież może pochować zmarłą byłą głowę Kościoła katolickiego, jest nowa. Zazwyczaj zagraniczne głowy państw są powiadamiane o śmierci papieża, zanim oficjalnie ogłosi to Radio Watykańskie. Wówczas do czasu wybory kolejnego Ojca Świętego Stolicą Apostolską kieruje kamerling. Na czele Watykanu stoi jednak papież Franciszek, więc nie będzie obowiązywał najważniejszy rytuał, czyli konklawe.

Nowa sytuacja w związku ze śmiercią papieża-emeryta

Do zadań kamerlinga zwykle należy oficjalne potwierdzenie śmierci głowy Kościoła katolickiego przez trzykrotne stuknięcie w jego głowę małym, srebrnym młotkiem i wywołanie jego imienia. Kamerling nadzorowałby też zniszczenie pierścienia rybaka papieża, zorganizowanie pogrzebu i przygotowanie konklawe. Pogrzeb Benedykta XVI odbyłby się w Bazylice św. Piotra lub na placu, w tym wypadku najprawdopodobniej pod przewodnictwem Franciszka, a nie dziekana Kolegium Kardynalskiego.

Według Associated Press papież-emeryt najprawdopodobniej zostałby pochowany grobowcu, który należał do Jana Pawła II, zanim został kanonizowany i przeniesiony w inne miejsce. Na trumnie byłego Ojca Świętego prawdopodobnie zostanie też umieszczona ewangelia. Z kolei raczej nie zostanie zastosowany dziewięciodniowy okres żałoby obowiązujący do rozpoczęcia konklawe, zwany Novemdiales.

Czytaj też:

Nieoficjalne doniesienia o chorobie Benedykta XVI. Franciszek miał udzielić ostatniego namaszczeniaCzytaj też:

Stan zdrowia Benedykta XVI jest poważny. Rzecznik Watykanu przekazał najnowsze informacje