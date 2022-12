Ksiądz zostawił kilkumilionowy majątek. Całość zapisał swojemu synowi

Historię rzymskokatolickiego księdza Gino Gigante opisał dziennik „The New York Times”. Gazeta twierdzi, że duchowny był dzieckiem włoskich imigrantów. Dorastał na Manhattanie jako najmłodszy z pięciu braci. Tylko on w odróżnieniu od reszty rodzeństwa nie wstąpił do mafii. Jego rodzice, którzy do końca życia nie mówili ani słowa po angielsku, wyemigrowali z Neapolu do Nowego Jorku.

Ksiądz zostawił synowi majątek

Dzięki talentowi dostał się do college'u, został księdzem, nauczył się hiszpańskiego i przeniósł się do latynoamerykańskiej części południowego Bronxu. Obszar ten pozostaje jednym z najniebezpieczniejszych w Nowym Jorku. „Czasami Ojciec G wychodził na ulice z kijem bejsbolowym, aby bronić się w nagłych wypadkach” – pisze „NYT”. Zajmował się tam działalnością charytatywną. Dziennik twierdzi, że lokalna społeczność wiele mu zawdzięcza.

„Po jego śmierci w październiku testament ujawnił dwa zaskakujące fakty: był multimilionerem i pozostawił prawie całą swoją fortunę jednemu beneficjentowi – swojemu 32-letniemu synowi” – czytamy. Tego odkrycia dokonał dziennikarz Salvatore Arena, były reporter „New York Daily News”, który przygotowuje książkę o ojcu Gigante. „Prawie spadłem z krzesła” – przyznał Arena.

Zaskakująca historia ojca Gigante

O dziecku duchownego powstało wiele plotek, ale sam ksiądz skutecznie utrzymywał swojego potomka w tajemnicy. Rzecznik archidiecezji nowojorskiej Joseph Zwilling powiedział, że kilka osób, z którymi rozmawiał w kościele, nie wiedziało nic o synu księdza Gigante. – Podczas gdy każdy przypadek byłby oceniany i rozpatrywany indywidualnie, ksiądz, który jest ojcem dziecka, powinien zapewnić wsparcie dziecku i matce. Na ogół jednak księża, którzy mają dzieci, odchodzą z kapłaństwa, zwykle dobrowolnie – powiedział Zwilling.

Czytaj też:

Nie żyje ks. Antoni Kieniewicz. Miał czworo dzieci i ośmioro wnuczątCzytaj też:

Ks. Janusz Koplewski o świętach Polaków: Komercja i obżarstwo