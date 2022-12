Vivienne Westwood nie żyje. Jedna z najsłynniejszych projektantek miała 81 lat

Z oświadczenia rodziny wynika, że Vivienne Westwood zmarła w czwartek 29 grudnia w otoczeniu rodziny w Clapham, w południowym Londynie. 81-letnią projektantkę pożegnał jej mąż i zarazem partner kreatywny Andreas Kronthaler. Zapewnił, że będzie kontynuował rozpoczęte dzieło, mając Vivienne w sercu. „Pracowaliśmy do końca, a ona zostawiła mi mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dziękuję ci kochanie” – napisał w pożegnaniu.

Hołdy dla zmarłej płyną z całego świata. Słynny fotograf mody Mario Testino opisał zmarłą jako „nad wyraz skromną, zabawną i inspirującą” . Sekretarz ds. kultury Michelle Donelan w pożegnaniu podkreślała zasługi Westwood dla brytyjskiej mody. „Jej punkowy styl w latach 70. zmienił zasady gry. Była powszechnie podziwiana za to, jak pozostała wierną swoim wartościom przez całe życie” – dodała polityk.

Vivienne Westwood. Brytyjska ikona mody

Vivienne Westwood była postacią z ogromnym dorobkiem w świecie mody. Nim do niego weszła, pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Przełom nadszedł w latach 70., kiedy założyła z ówczesnym partnerem Malcolmem McLarenem sklep odzieżowy Let It Rock w Chelsea.

Wkróce kariera pary nabrała ogromnego tempa. Duet przemianował firmę na „Sex” , a pod koniec 1975 roku McLaren zaczął kierować zespołem punkrockowym, którego członkami zostali bywalcy sklepu. Kapela Sex Pistols szybko zyskała ogólnoświatową popularność, a wraz z nią projekty Westwood i McLarena.

Kreacje Vivienne Westwood nosiły największe gwiazdy. Dita Von Teese założyła fioletową suknię jej projektu na ślub z kontrowersyjnym muzikiem Marilynem Mansonem. Księżniczka Eugenia wybrała projekt Westwood na ślub Kate i Williama. Jej znakiem rozpoznawczym był punkowy styl i słynne koszulki z antyestablishmentowymi sloganami. Dała się poznać jako orędowniczka dbałości o klimat i zwolenniczka uwolnienia twórcy WikiLeaks Juliana Assange'a.

W 2006 roku z rąk królowej brytyjskiej Elżbiety II projektantka otrzymała tytuł szlachecki „za zasługi dla mody”. Została też odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego.