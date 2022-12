Internauci drwią z pompek Kadyrowa. Czeczeński przywódca chciał się popisać na wizji

Ramzan Kadyrow słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i ślepego poparcia dla imperialistycznej polityki Władimira Putina. Jego zachowania częściej są jednak obiektem drwin niż powodem do poważnych obaw. Nie inaczej było po ostatnim występie czeczeńskiego przywódcy w propagandowej stacji Russia Today. Kadyrow pojawił się na antenie w czwartek, gdy w jednym z programów odpowiadał na pytania telewidzów. Jedno z nich dotyczyło jego stanu zdrowia i domysłów, że jest chory. Kadyrow stanowczo tym pogłoskom zaprzeczył.

– Co trzy miesiące wykonuję badania, przeprowadzam pełne badania, diagnostykę. Jestem zdrowy. Wielu chce, byśmy byli chorzy, ale my jesteśmy zdrowi, żeby zrobić im na złość – stwierdził. W pewnym momencie dostał wyzwanie, aby zrobił na wizji 40 pompek. Kadyrow nie zastanawiał się długo, padł na podłogę i zaczął pompować. Wykonanie ćwiczenia pozostawiało jednak wiele do życzenia. Internauci zaczęli drwić, że Kadyrow robił "wibrujące pompki", które nie mają nic wspólnego z prawidłową techniką.

Kadyrow otwarcie o starcie w wyborach prezydenckich w Rosji

Tego samego dnia Ramzan Kadyrow zwołał doroczną konferencję prasową. Został na niej poproszony o skomentowanie plotek, jakoby był jednym z pretendentów do fotela prezydenta Federacji Rosyjskiej. – Dlaczego nie? Jestem obywatelem Rosji, mam prawo kandydować. Inni mogą. Czeczen nie może, czy co? Ty też możesz! Ale ja nigdy tego nie zrobię – zapewnił.

Zdaniem czeczeńskiego przywódcy, rządzenie Rosją po takim prezydencie jakim jest Władimir Putin będzie „praktycznie niemożliwe”. W kwietniu 2021 r. Władimir Putin podpisał ustawę, pozwalającą mu ubiegać się o jeszcze dwie kadencje na stanowisku prezydenta Rosji po zakończeniu obecnej w 2024 r. Jeśli rosyjski przywódca zdecyduje się na kandydowanie i wygra wybory, może pozostać u władzy do 2036 r.

