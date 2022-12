Najnowsze informacje o zdrowiu Benedykta XVI. Miał koncelebrować mszę

Włoska agencja Ansa przekazała najnowsze doniesienia o stanie zdrowia papieża seniora. Dziennikarze powołując się na swoje źródła w Watykanie poinformowali, że przy Benedykcie XVI czuwają cały czas między innymi jego sekretarz arcybiskup Georg Gaenswein, watykański pielęgniarz oraz osobisty lekarz Patrizio Polisca. W

depeszy podkreślono, że stan emerytowanego Ojca Świętego jest poważny, ale stabilny. Mimo problemów zdrowotnych Benedykt XVI miał w piątek 30 grudnia rano uczestniczyć we mszy świętej w swoim pokoju. Dzień wcześniej Watykan informował, że „papieżowi emerytowi udało się dobrze wypocząć w nocy, jest całkowicie przytomny i świadomy, a dziś, chociaż jego stan pozostaje poważny, sytuacja jest w tym momencie stabilna”.

Apel Franciszka ws. Benedykta XVI

Papież Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w intencji Benedykta XVI. – Chciałbym prosić was wszystkich o szczególną modlitwę za papieża emeryta, który w ciszy podtrzymuje Kościół. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory, prośmy Pana, aby go pocieszał i podtrzymywał w tym świadectwie miłości do Kościoła, aż do końca – powiedział Ojciec Święty, przemawiając po włosku.

Rzecznik Watykanu przekazał, że po zakończeniu audiencji generalnej Franciszek udał się z wizytą do klasztoru Mater Ecclesiae na spotkanie z Benedyktem XVI. Z nieoficjalnych ustaleń Polsatu wynika, że papież miał udzielić ostatniego namaszczenia.

Co dolega Benedyktowi XVI?

Edward Pentin przekazał, że Benedykt XVI może cierpieć na niewydolność nerek, która miała znacząco pogorszyć się w ciągu kilku ostatnich godzin. Amerykański watykanista podał, że takie informacje uzyskał od swojego źródła w Watykanie, które chciało pozostać anonimowe.

Także portal „The Register” powołał się na źródło w Watykanie, które z kolei miało stwierdzić, że nerki papieża emeryta są w pełni sprawne, natomiast cierpi on na problemy z sercem. Według brytyjskich dziennikarzy około 1,5 miesiąca temu Benedykt XVI miał przejść modyfikację rozrusznika serca, dzięki której jego bicie miało zostać uregulowane. Agencja informacyjna AFP podała (powołując się na kręgi watykańskie), że„istotne funkcje organizmu 95-latka zawodzą, w tym jego serce”.

Czytaj też:

Co się stanie, jeśli Benedykt XVI umrze? Watykan ma procedury, ale sytuacja jest wyjątkowaCzytaj też:

Stan zdrowia Benedykta XVI jest poważny. Rzecznik Watykanu przekazał najnowsze informacje